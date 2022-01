Bogdan Mocanu, tătic pentru prima oară?! ”Toată viața am zis că vreau băiat, dar am niște sentimente că o să fie fată”

Este oficial! Bogdan Mocanu este pregătit să devină tătic pentru prima oară. Fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” a făcut anunțul în direct.

Bogdan Mocanu a fost unul dintre cei mai iubiți concurenți ai primului sezon Puterea Dragostei. Ulterior, tânărul a decis să participe și în doilea sezon al emisiunii. Acolo s-a cuplat cu Andra Volos, cu care a avut o relație cu năbădăi. Ulterior… cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, iar Bogdan și-a găsit liniștea în brațele unei brunete misterioase. (CITEȘTE ȘI: BOGDAN MOCANU S-A CĂSĂTORIT ÎN SECRET? “TE IUBESC ORICE AR FI” + I-A DAT BRUNETEI O DEDICAȚIE DE 20 DE MILIOANE LA FLORIN SALAM CARE A FĂCUT SHOW | VIDEO)

“Am cunoscut o fată, nu contează cine e, mai bine să nu știe lumea. Posibil să o cunoașteți. Este o fată cu care mi-am petrecut și seara dintre ani. Sunt fericit și mă simt un pic așa îndrăgostit. Este o femeie matură, este mai mare decât mine. Nu este o copilă cum poate au fost altele din trecutul meu. O femeie care știe ce vrea de la viață”, spunea tânărul la Antena Stars.

Bogdan Mocanu, pregătit să devină tătic

Bogdan Mocanu este îndrăgostit lulea și a mărturisit că este pregătit să devină chiar și tătic. În ciuda faptului că încă nu i-a dezvăluit identitatea noii femei din viața sa, mai mare decât el cu șapte ani, tânărul este fericit.

Își dorește ca anul acesta să devină tătic. Vrea să aibă un băiețel, dar Bogdan Mocanu presimte că va fi tătic de fetiță. (VEZI ȘI: BOGDAN MOCANU S-A TEMUT CĂ VA RĂMÂNE PARALIZAT PE VIAȚĂ DUPĂ ACCIDENTUL ÎNFIORĂTOR: “A FOST TRAUMATIZANT. PASAGERULUI ÎI CURGEAU CIOBURI CU SÂNGE DIN CAP”)

”Pas cu pas. (…) Vreau un copil. Asta cu casa s-a îndeplinit anul trecut. Eu în fiecare an am un obiectiv. Dacă anul trecut mi-am luat casă, acum vreau copil. Să fiu al naibii dacă nu îl fac. Abia aștept. Și iubita mea, la fel, abia așteptă. Toată viața am zis că vreau băiat, dar am niște sentimente că o să fie fată. O să fiu foarte atașat. M-a inițiat fiul iubitei mele”, a declarat Bogdan Mocanu la Antena Stars.