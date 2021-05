Bogdan Mocanu s-a căsătorit în secret? “Te iubesc orice ar fi” + i-a dat brunetei o dedicație de 20 de milioane la Florin Salam care a făcut show | VIDEO

“Bogdan Mocanu s-a căsătorit în secret?” – este întrebarea pe care mulți dintre fanii artistului au avut-o instant când au auzit afirmațiile făcute de Florin Salam în timpul unei petreceri, organizată noaptea trecută. În plus, tânărul artist a mers la celebrul manelist ca să dea o dedicație pentru femeia iubită, iar suma plătită este de 20 de milioane de lei.

Bogdan Mocanu s-a căsătorit în secret?

În vârstă de 23 de ani, fostul concurent de la “Puterea Dragostei” și bruneta misterioasă au împlinit recent cinci luni de când au început să își scrie povestea de dragoste. Azi-noapte, el a participat la un party, unde Florin Salam a fost invitatul special. La un moment dat, Bogdan Mocanu a mers la talentatul cântăreț și i-a cerut o dedicație specială… iar prețul a fost unul pe măsură!

“Pentru nevasta lui Mocanu, care l-a făcut un om mai bun. 20 de milioane de la Mocanu pentru nevasta lui”, a spus Florin Salam în timp ce Bogdan Mocanu număra bancnotele, după cum puteți vedea în clipul de mai jos.

Apelativul folosit de artistul de 41 de ani pentru partenera lui Bogdan Mocanu i-a făcut pe unii să creadă că acesta s-ar fi însurat în secret cu bruneta misterioasă despre care se știe că este cunoscută în showbiz-ul românesc. Scena a fost înregistrată, iar pe imaginile urcate de tânărul cântăreț pe IG Story au următoarele mesaje: “Nu m-am uitat la alta, dar dor tot îmi este”, “My one and only (n.r.: A mea și singura)”, “Primul gând cu care mă trezesc și ultimul cu care adorm”, “Motivația mea. Te iubesc orice ar fi”, după cum puteți remarca în galeria foto a articolului. În cadrul unui interviu oferit recent, el a vorbit despre cât de mult își dorește să devină tătic alături de iubita sa.

Filmarea realizată noaptea trecută a fost publicată de tânărul manelist și pe contul său de Facebook, dar și pe cel de YouTube. Bruneta misterioasă și fostul concurent de la “Puterea Dragostei” s-au cunoscut pe Instagram.

