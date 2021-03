Bogdan Mocanu se pregătește să devină tătic alături de iubita misterioasă? Artistul: “Până la 25 de ani, vreau să am copil neapărat”

“Bogdan Mocanu a început pregătirile pentru conceperea unui copil împreună cu iubita misterioasă?” – aceasta este întrebarea pe care au avut-o mulți dintre fanii artistului când au auzit noile sale declarații. Deocamdată, el și partenera sa de viață nu locuiesc împreună… și, cel mai des, își petrece nopțile în compania unei pisici din rasa Sphynx pe care a numit-o Gucci.

Bogdan Mocanu se pregătește să devină tătic alături de iubita misterioasă?

În vârstă de 23 de ani, Bogdan Mocanu și-a deschis ușa casei pentru o echipă de jurnaliști și a răspuns la întrebări legate de viața profesională, dar și despre cea personală. Potrivit declarațiilor sale, în prezent, locuiește singur în apartament, deși, inițial, s-a închiriat pentru două persoane. Dar, poate că, în curând, alături de el se va muta și femeia iubită.

“Am cunoscut o fată, nu contează cine e, mai bine să nu știe lumea. Posibil să o cunoașteți. Este o fată cu care mi-am petrecut și seara dintre ani. Sunt fericit și mă simt un pic așa îndrăgostit. Este o femeie matură, este mai mare decât mine. Nu este o copilă cum poate au fost altele din trecutul meu. O femeie care știe ce vrea de la viață”, a declarat Bogdan Mocanu în cadrul unui interviu oferit la Antena Stars.

Partenera de viață pe care o ține ascunsă de ochii tuturor este mai mare cu șapte ani decât el; diva va împlini 32 de ani curând, iar Bogdan Mocanu își va sărbători ziua de naștere pe 5 iunie. Cântărețul și-a propus până în vara lui 2022 să devină tătic.

“Acesta este cel mai mare vis al meu: să fiu tată. Aș vrea un băiat pentru că fată dacă ar fi e mișto când e mică, îți oferă mai multă afecțiune decât un băiat, dar sunt eu bolnav psihic și cred că o să moară printr-o biserică sau ceva că nu o las eu cu băieți. M-aș ține de sală să am mușchi doar ca să-i intimidez pe gagii ei. Cred că mai am un an jumate până la deadline. Până la 25 de ani vreau să am copil neapărat pentru că atunci când o să am eu 30-40 de ani o să fie măricel”, a mai spus artistul, conform sursei citate mai sus.

La finalul lunii trecute, Bogdan Mocanu a lansat o melodie nouă la care a colaborat cu Tzancă Uraganu, Culiță Sterp și Costi Ioniță.

Lui Bogdan Mocanu i s-a propus să facă amor pe bani

Îndrăgitul artist a câștigat primul sezon al emisisiunii “Puterea Dragostei” și, în timpul unor declarații, el a dezvăluit că au fost oameni din industria filmelor pentru adulți care i-au propus să facă amor pe bani.

“Nu spun că părinții nu m-au ajutat, m-au ajutat și ei cât au putut (…) Dacă îți spun câte job-uri am schimbat până acum. Am lucrat în cateva saloane, faceam tatuaje, tundeam… Am muncit și ca model, dar mai mult ca să cunosc gagici. Banii erau foarte puțini. Ca să câștigi bani mai mulți nu spun ce trebuie să faci. Înțelegi tu”, a spus Bogdan Mocanu, potrivit voxbiz.ro.