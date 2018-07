Bogdan Vlădău și Gina Chirilă fac nunta: “Urmează bebe”! Cum va arăta rochia de mireasă

Încă nu au împlinit un an de la cununia civilă, dar sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru cea religioasă! Bogdan Vlădău și soția lui au făcut dezvăluiri despre cum va fi ziua în care își jor jura iubire și în fața Lui Dumnezeu. Potrivit declarațiilor făcute de frumosul model, ceremonia nu va avea loc în Capitală, iar lista invitaților este scurtă: maximum 30. La un moment dat, cei doi au atins un subiect emoționant: copilul lor.

Bogdan Vlădău și Gina Chirilă se căsătoresc religios

Nunta Ginei Chirilă și a lui Bogdan Vlădău urmează să aibă loc, însă, pentru că își doresc intimitate, ei au ales să nu dezvăluie data în cadrul celui mai recent interviu pe care l-au acordat. În ceea ce privește rochia de mireasă, vedeta a dezvăluit că aceasta nu este gata, încă se lucrează la ea și că va avea o croială destul de simplă, pentru că, este de părere soția lui Bogdan Vlădău, simplitatea este cheia.

“În perioada asta am fost și mai obosită. Am tot zburat, plecat. Când ajung acasă îmi doresc să petrec mult mai mult timp cu Bogdan, cu familia. Lui Bogdan îi place să se uite la filme, să fim acasă, să gătesc. În curând se va întâmpla și cununia religioasă. O să fie într-un mediu privat cu prieteni foarte apropiați. Nu o să fie în București. Vor fi maximum 30 de invitați. Am o rochie de mireasă. Se lucrează acum la ea. Este destul de simplă. Nu este nimic încărcat pentru că îmi place simplitatea.

Urmează și bebe, dar nu știu când. Dacă nu știu ceva sigur nu vreau să vorbesc despre asta. Sunt mai mulți factori”, a declarat Gina Chirilă în cadrul unui interviu acordat jurnaliștilor de la VIVA!

Bogdan Vlădău a vorbit despre copil

Cei doi soți au vorbit despre mărirea familiei și… deși, bebele încă nu e pe drum, Bogdan Vlădău știe sigur că vrea ca micuțul să nu se nască în România.

“Eu o să-mi fac un costum negru clasic. Sper să urmeze și bebe, dar în altă țară”, a mărturisit Bogdan Vlădău.

Bogdan Vlădău s-a însurat în vara anului 2017

Gina Chirilă a devenit soția lui Bogdan Vlădău pe 7 august 2017, după ce au mers în fața unui ofițer de stare civilă, unde fiecare a spus cel mai hotărât “Da!” din viață. Ei au ales să facă pasul cel mare, în ziua când tânăra și-a sărbătorit ziua de naștere.