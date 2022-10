Bomba calorică la care Diana Munteanu nu poate renunța: ”Mănânc zilnic dacă am poftă”

Diana Munteanu (43 de ani) a dovedit că se poate să arăți impecabil îndiferent de vârsta din buletin. Prezentatoare TV a dezvăluit secretul din spatele tinereții fără bătrânețe, dar și alimentul de la care nu se poate abține.

Diana Munteanu poate da clasă multor domnișoare de 20 de ani, însă frumusețea cere uneori sacrificii. Pe lângă moștenirea genetică, vedeta se preocupă îndeaproape de aspectul fizic, dar nu neglijează și sănătatea mentală.

Vezi și: I-AM AFLAT TARIFUL! CÂŢI DOLARI TREBUIE SĂ DAI PE LUNĂ CA SĂ O VEZI PE SIMONA TRAŞCĂ PE ONLY FANS? O „FACE” ŞI PE DANIELA CRUDU

Cum sa ai o minte sănătoasă într-un corp sănătos? Disciplina, sportul și o dietă echilibrată par să fie motoarele care stau la baza unui stil de viață armonios.

„Disciplina mi-am format-o singură, ore de antrenament, ceva restricţii în ceea ce priveşte mâncarea, dar eu am făcut din toate astea un stil de viaţă. Şi nu mai pare deloc un sacrificiu! Mă simt bine în pielea mea, probabil sunt în cea mai bună formă a mea!”, a declarat Diana Munteanu pentru OKmagazin.

Vezi și: MOTIVUL PENTRU CARE ILINCA VANDICI ȘI SOȚUL EI NU MAI VOR SĂ LUCREZE LA UN COPIL: “LA UN MOMENT DAT SE STRÂNG MULTE…”

În cadrul unui interviu, gazda de la SuperNeatza de Weekend, recunoaște că are o slăbiciune. Din punct de vedere culinar, Diana nu poate renunța la înghețată. Chiar și așa, vedeta nu face exces, moderația fiind regula de aur în propria dietă.

Diana Muntenu: ”Sunt genul de om care acceptă provocări”

”La îngheţată nu renunţ! (zâmbeşte) Mănânc şi zilnic dacă am poftă, dar reduc din alte alimente nocive sau fac mai mult sport. Echilibrul este cuvântul de bază! În orice! Dar asta mai vine şi odată cu vârsta.

Vezi și: DEȘI NU A DIVORȚAT ÎNCĂ, DANIEL ONORIU ȘI-A REFĂCUT VIAȚA! CINE ESTE FEMEIA CARE I-A FURAT INIMA

Mă simt perfect, cum spuneam. Probabil cel mai bine! 54 de kilograme, la înălțimea de 1,71 m, consider că e o greutate optimă”, a mai spus Diana.

Înrebată despre viața sentimentală, Diana a mărturisit că este fericită și a primit de la viață mai mult decât ar fi sperat și dacă este cazul, nu va spune ”nu” provocărilor.

”Sunt genul care acceptă provocări, dar sunt şi precaută. E bine ca în viaţă să păstrezi un echilibru. Iar eu sunt un om echilibrat, mereu am fost așa. Sunt un om împlinit şi fericit! Am mai mult decât am sperat vreodată şi sunt recunoscătoare pentru asta.”, a concluzionat Diana Munteanu.

Sursa foto: Instagram