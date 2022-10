Zian este fără doar și poate prioritatea Ilincăi Vandici, chiar dacă prezentatoarea TV nu pare să aibă carențe la niciun capitol. De antrenat se antrenează la ordinea zilei în sala de fitness, de unde postează story-uri motivaționale pentru comunitatea de aproape un milion de urmăritori. Când nu depune efort la sală, pe platourile de filmare sau la evenimente, Ilinca Vandici se dedică integral familiei, aspect despre care a vorbit în exclusivitate pentru CANCAN.RO!

Prezentatoarea de la „Bravo, ai stil!” explică de ce nu a mai adus pe lume un frățior sau o surioară pentru Zian. Motivul pare să fie unul cât se poate de simplu și ușor de înțeles – vedeta nu ar mai fi avut timp pentru a-l educa pe unicul său fiu, încă un copil soliticitând-o pe Ilinca la maximum în programul deja încărcat.

Realizatoarea oferă o lecție pentru cei ce se gândesc să devină părinți de unul sau mai mulți copii, educația celui mic fiind prioritară în toate formele ei.

„La un moment dat se strâng multe…”

CANCAN.RO: Ce te împovărează pe tine cel mai tare?



Ilinca Vandici: Nu mă împovărează nimic, real vorbind, sunt foarte bucuroasă de fiecare lucru pe care-l fac, în fiecare zi, de fiecare activitate, de momentele pe care le am alături de oameni, alături de invitații de la podcast, alături de tine, că stăm și avem o discuție de calitate, alături de copil, alături de soț.

Nu mă împovărează nimic, doar la un moment dat se strâng multe, energia are și ea o limită și câteodată mă mai simt obosită. Și atunci, da, aș pasa un mers la vopsit, un făcut de unghii, chestii din astea care îți mănâncă timpul, e nevoie de ele, dar nu te îmbogățești spiritual în urma efectuării lor. Și atunci, pe astea le-aș mai pasa!

CANCAN.RO: Tu trebuie să fii țiplă, pentru că ochiul publicului e acolo și judecă…

Ilinca Vandici: Trebuie să am grijă de mine, din respect pentru mine, în primul rând, din respect pentru cei care mă urmăresc, dar mi-ar plăcea să o mai fentez, pentru că ia destul de mult timp. Încerc să îmi fac programul astfel încât să se termine majoritatea lucrurilor pe care le am de făcut până termină Zian grădinița.

Și atunci mă duc să-l iau de la grădiniță, atunci petrecem timp împreună, pentru că îmi doresc mult să îi dau și copilului meu afecțiune, prezență, discuții interesante, întrebări corecte, să primesc răspunsuri.

El mi le dă așa cum își dorește el, extrem de autentic. Dar e important că eu sunt atentă la fiecare lucru pe care-l spune și la fiecare răspuns pe care mi-l oferă și atunci iau de acolo ce am nevoie, astfel încât să pot să evoluez alături de el.

„E prea mult și n-o să reușesc…”

CANCAN.RO: De aia nu ai mai făcut unul, ca să te poți concentra foarte bine pe Zian?

Ilinca Vandici: Sincer, da! Am avut o perioadă în care am zis că e în regulă, până mi-am dat seama, de fapt, și am descoperit tot citind, tot ascultând cursuri de parenting, tot ascultând terapeuți, tot întrând eu în terapie și făcând terapie și dându-mi seama câte lucruri am eu de vindecat la mine și de rezolvat cu mine, darămite după aceea cu copilul. Și ăla a fost momentul în care am zis: „Ok, e prea mult și n-o să reușesc să ofer așa cum trebuie!”.

Și atunci m-am oprit, am zis: „Nu îmi mai doresc încă un copil, e bun ăsta, hai să încerc să văd la mine ce e de rezolvat, hai să vindec aici, hai să încerc să fiu eu bine cu mine, ca să pot să-i dau lui după aceea extrem de clară toată informația și toată experiența!”. Și da, ăsta este unul dintre motive! Nu-i ușor să ai copii.

E foarte ușor să faci copii, e foarte ușor să-i ai, dar e foarte greu să-i crești, să-i ajuți să se dezvolte, să evolueze așa cum trebuie. Că așa toți creștem, toți ne dezvoltăm, toți evoluăm, dar acum când știu cum ar trebui să se desfășoare lucrurile, sau cum ar fi fost bine să se desfășoare pentru mine, îmi dau seama cât e de greu!

„Nu sunt un părinte pregătit…”

CANCAN.RO: Am văzut o grămadă de cazuri de părinți foarte bine pregătiți, care ulterior și-au făcut „mea culpa”, pentru că cel mic a greșit undeva la 16-17 ani. Nu crezi că o să îți faci „mea culpa” la un moment dat pentru ceva ce el o să facă și nu mai ține de tine?

Ilinca Vandici: Unu, nu sunt un părinte pregătit, n-am cum să fiu niciodată, pentru că niciodată nu știu ce urmează să se întâmple mâine. Nu pot să mă pregătesc pentru ceva ce nu știu că urmează să se întâmple, deci nu sunt un părinte pregătit. Oricâte cursuri aș asculta, cărți aș citi, nu sunt un părinte pregătit.

Doi, greșeala este omenească, copiii noștri nu sunt roboți, ei sunt oameni, noi am greșit, e clar că o să greșească și el!

