Ilinca Vandici, întrebată de fani cât încasează concurentele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Cum a reacționat vedeta

Ilinca Vandici a fost întrebată de fani cât încasează concurentele de la ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Iar reacția vedetei n-a întârziat să apară.

Emisiunea de la Kanal D se bucură de un succes enorm în rândul telespectatorilor, pe care îi ține cu sufletul la gură de miercuri până sâmbătă. Recent, Ilinca Vandici a organizat o sesiune de întrebări și răspunsuri pentru fanii ei.

Una dintre cuiozitățile fanilor a fost să afle cât anume încasează concurentele în urma contractului semnat cu Kanal D. Ilinca Vandici a mărturisit, însă, că nu cunoaște detalii în legătură cu acest aspect.

”Sunt detalii pe care nu le cunosc (n.r. salariul concurentelor). Nu mă întrebați de bani, nu cunosc, nu știu, nu mă bag, asta chiar nu știu să spun”, a spus Ilinca Vandici pe Instagram.

Victor Slav, co-prezentator la ”Bravo, ai stil! Celebrities”

Timp de 9 zile, Victor Slav a prezentat emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Ilinca Vandici nu a putut fi prezentă în platoul celebrului show din cauza unor probleme de sănătate. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu i-a ținut locul vedetei și a primit cu bucurie propunerea de a fi iar în fața reflectoarelor.

După nouă zile de pauză, Ilinca Vandici s-a întors în platou! Și-a făcut apariția în ediția de sâmbătă, 24 octombrie, însă fanii au avut parte și de o altă surpriză. Victor Slav, cel care i-a luat locul temporar vedetei, a fost prezent în emisiune. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu are un rol foarte important, acela de a oferi o steluță în timpul edițiilor saptamanale și două puncte bonus în Gale.

“Voi tine cont de mai multe aspecte cand notez concurentele: de postura, de tinuta, de discutiile din culise, de toata prezentarea din platoul emisiunii. Toate acestea se reflecta intr-o steluta bonus in editiile saptamanale. In Gale, voi avea doua puncte bonus de oferit unei singure concurente sau le voi imparti pentru doua concurente care mi-au atras atentia in sensul cel mai bun”, a declarat Victor Slav.