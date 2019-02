Informațiile apărute astăzi despre Prima TV “au zguduit” mass-media din România. Totul se petrece la câteva luni după ce în urmă cu patru luni, pentru cunoscutul post de televiziune s-au făcut demersuri ca să fie vândut.

“Bombă” în mass-media! Ce se întâmplă cu postul Prima TV

S-a făcut încă un pas în procesul de vânzare al postului Prima TV. Și asta se întâmplă datorită faptului că adunarea creditorilor a votat astăzi contractul de preluare a postului TV de către Adrian Tomșa, cel care deține posturile Look TV, relatează paginademedia.ro. În cadrul întâlnirii a fost aprobat și contractul. Astfel, în perioada care urmează, votul Adunării Creditorilor se va concretiza în semnarea efectivă a contractului de preluare a controlului postului de televiziune deținut, în prezent, de Cristian Burci.

Cristian Burci și Adrian Tomșa au început negocierile în urmă cu doi ani. În toamna anului trecut, Tomșa a făcut și o ofertă concretă. Conform sursei citată mai sus, acesta din urmă a plătit pentru Prima TV aproape 4,8 milioane de euro.

Adrian Tomșa – cel care urmează să preia controlul Prima TV operează stațiile Look TV și Look Plus, dar și site-ul Profit.ro și postul de televiziune Profit. În noua formulă, grupul va opera posturile generaliste Prima TV, Look TV și Look Plus, canalul de business Profit.ro și site-ul economic Profit.ro.