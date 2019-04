Bombă în showbiz! Fostul iubit al Biancăi Drăgușanu se însoară

Bianca Drăgușanu are o relație cu năbădăi cu Alex Bodi, cei doi s-au despărțit și împăcat de mai multe ori, iar acum lucrurile par să fie ok între ei. Singurul bărbat cu care blondina a ajuns în fața altarului a fost Victor Slav, căruia i-a dăruit și o fetiță, Sofia. Acum, i-a venit și rândul fostului iubit, care pare că vrea să se însoare.

Unul dintre prietenii virtuali ai milionarului britanic i-a pus o întrebare cât se poate de personală, chestionându-l pe tema ideii de familie. ”Vrei o familie?”, iar Tristan Tate a răspuns: ”Da, cât de curând”. ”Ceea ce nu se știe este că Tristan Tate și Cristina au mai fost împreună, înainte ca el să fie cu Bianca. După ce i-a dat papucii Biancăi, Tristan s-a reîntâlnit cu Cristina și și-a dat seama că ea este femeia pe care o dorește el, de fapt. Așa că, sunt împreună, se distrează împreună, iar ea îl însoțește cât de des poate în călătoriile de afaceri ale lui Tristan”, a spus o prietenă apropiată de-ale blondinei care se iubește cu fostul Biancăi Drăgușanu, potrivit Wowbiz.ro.

„Nu știu cine e Bianca Drăgușanu”

”Cine e Bianca Drăgușanu?! N-am auzit de ea, nu știu nimic despre ea. Nu o cunosc, nu o urmăresc, nu mă interesează. Vă spun sincer, nici cu Tristan nu am vorbit vreodată despre Bianca Drăgușanu! De ce să o fac? Ce treabă am eu cu ea, ce să spun despre ea? Nu știu cine este Bianca Drăgușanu”, ne-a spus, în exclusivitate, Cristina Pazurati. Mai mult decât atât, ea încearcă să fie cât mai discretă și când vine vorba despre relația pe care o are cu fostul iubit al Biancăi Drăgușanu cu care are o relație de mult timp. ”Nu am prea multe de spus despre Tristan. Nu mă interesează afacerile lui, nu discutăm despre asemenea lucruri. Suntem împreună, lumea știe că este iubitul meu, dar ne bucurăm de relația noastră cât mai discret. Adică, de ce să ne afișăm peste tot, e mai plăcut să ne bucurăm doar noi de ea. Nu am nevoie de expunere în această direcție, eu îmi văd de treburile mele, el își vede de-ale lui, totul de bine”, a mai spus Cristina.