Bombă! Luiza a fost văzută în Italia: “Era pe stradă. Am recunoscut-o. Era singură și speriată”

O informație șocantă a apărut în mass-media, iar evenimentele pot lua o turnură cu totul neașteptată în cazul Luizei Melencu, tânăra care dispărut de mai multe luni. Ghoerghe Dincă a recunoscut că a ucis-o și pe ea, numai că specialiștii nu au reușit, încă, să descopere ADN-ul Luizei în fragmentele osoase descoperite la liziera unei păduri din apropierea Caracalului.

Un martor cu identitate protejată a făcut o dezvăluire cutremurătoare echipei ”Acces Direct”. Informația oferită de acesta ridică, din nou, semne de întrebare, iar soarta Luizei Melencu este, în continuare, necunoscută. Reamintim că familia acesteia a susținut și suține că fata nu a fost ucisă, ea fiind în viață, victimă a traficului de persoane pe care Dincă încearcă să îl ascundă.

“Pe Luiza am văzut-o în data de 28 iulie. Luiza era pe strada unde se face prostituţie. A văzut-o pe la ora 21:10. În localitatea Corigliano Rossano, Provincia di Cosenza.Luiza era pe strada unde se face prostituţie, aproape. Lângă centrul comercial. Nu era împreună cu celelalte fete care mai erau. Era singură, speriată, că se vedea. Era cu pantalon negru. Pantofi negri cu toc , un tricou alb, păr lung, până la bata pantalonului, vârfurile roşii şi mai sus pe partea dreaptă”, a declarat martorul respectiv, conform a1.ro.

”Era speriată, se uita la fiecare maşină în parte”

Martorul susține că Luiza Melencu era foarte speriată, uitându-se când în stânga, când în dreapta.