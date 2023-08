Plecarea Ginei Pistol din lumea televiziunii, dar și din echipa celui mai de succes show culinar al momentului, a stârnit numeroase comentarii. Unele chiar răutăcioase! CANCAN.RO a încercat să afle de la îndrăgita vedetă dacă există motive ascunse care au determinat-o să ia o asemenea hotărâre și cât va dura „divorțul profesional”, înregistrat în această primăvară.

Soția îndrăgitului Smiley a lăsat să se înțeleagă că e la curent cu efectele furtunii născute de ieșirea sa din lumea televiziunii, după ce în ultimii șapte ani își obișnuise numeroșii fani cu prezența ei agreabilă în rândul celor care aveau grijă de destinele emisiunii „Chefi la cuțite”, de la Antena 1.

Gina Pistol nu se ferește de explicații când vine vorba despre alegerile sale din viața profesională

Cel mai recent, una dintre admiratoarele sale a sfătuit-o pe rețelele sociale să nu renunțe la cariera sa profesională în schimbul vieții de familie, avertizând-o că acasă „ar putea fi îngropată de treburile casnice”.

„Lumea trebui să știe că anul acesta am simțit, ca niciodată altcândva în viața mea, nevoia unei pauze. Una ceva mai lungă. Ultimii doi ani au fost foarte grei, cu multe proiecte, dar și cu lucruri care au apărut în viața mea personală, și am realizat că am pur și simplu nevoie de un timp pe care să mi-l dedic doar mie! Mie și familiei mele! Nimic altceva!”, a precizat Gina Pistol pentru CANCAN.RO.

Ea spune că decizia sa nu a fost una ușoară, dar o dată luată a îmbrățișat-o fără niciun fel de regrete.

„Aveam nevoie de acest timp ca să mă refac, fiindcă îmi dispăruse o mare parte din energia care mă caracteriza. Și atunci, s-a dovedit că asta era singura soluție căreia trebuia să-i dau credit. Ceea ce s-a și întâmplat!”, indică îndrăgita vedetă în vârstă de 41 de ani și care a devenit mămică acum doi ani, după ce a adus-o pe lume pe Josephine.

Pe de altă parte, Gina Pistol nu se ferește deloc să recunoască că televiziunea are și va mai avea un „rol” special în sufletul ei.

„Munca în televiziune e ceva care ocupă un loc special în sufletul meu. E ceva aparte, ce-mi place să fac cu drag și dacă vor exista noi propuneri, fie de la 1 ianuarie 2024 sau de la 15 mai 2024, le voi lua cu multă atenție în considerare. Dacă mă vor mai dori, mă voi întoarce”, sună motivele de speranță pe care Gina Pistol le-a transmis fanilor săi prin intermediul CANCAN.RO.

Ea susține că eventualele impedimente nu vor mai porni atunci dinspre ea, ci dinspre ceilalți.

Gina Pistol a decis să aibă multă răbdare cu propriul ei viitor

„Va trebui să avem răbdare, să constatăm dacă vor mai exista propuneri, dacă voi mai primi propuneri de colaborare și dacă eu voi avea energia necesară ca să mă apuc de ele și să le duc până la capăt. Vom vedea ce-mi rezerva viitorul, fiindcă nu e bine să-ți faci planuri înainte de vreme!”, adaugă ea cu modestie.

Până atunci însă e ferm decisă să profite la maxim de fiecare zi petrecută „în liniște, alături de cei dragi inimii” sale, încercând să-și „încarce cât mai repede bateriile cu energia necesară unei vieți frumoase”.

Gina Pistol a petrecut cu succes 11 sezoane în rândul echipei de la „Chefi la cuțite” și alte trei la „Asia Expres”.

