Bordea a pus pe hold relația cu ”dubaista” Elena?! Sunt împreună și… nu prea

Cătălin Bordea a cunoscut-o pe Elena Ardeleanu pe rețelele sociale. S-a dus după ea, în Dubai. La rându-i, tânăra a venit în țara sa natală, iar el a așteptat-o la aeroport. Ulterior, CANCAN.RO dezvăluia în exclusivitate că aceasta s-a iubit cu Cătălin Cazacu, înaintea comediantului. La doar câteva săptămâni distanță juratul iUmor a făcut deja pasul înapoi. Ce se întâmplă în prezent între cei doi?

Pentru Cătălin Bordea, se pare că nici idila cu Elena Ardeleanu n-a fost una cu noroc. La doar câteva săptămâni de când juratul de la iUmor mărturisea în exclusivitate pentru CANCAN.RO că tânăra pe care o cunoscuse pe rețelele sociale este o fată extraordinară, acesta nu a făcut următorul pas în relație. Din contră…

Comediantul a dat înapoi și, ne spune acesta, că în prezent nu este implicat în vreo relație bazată pe dragoste.

„Unele povești continuă. Dar nu e implicată dragostea. Nu mă preocupă, momentan. Când voi fi într-o relație voi anunța eu singurel. Am foarte multă treabă și asta îmi ocupă tot timpul”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Citește și: PRIMA REACȚIE A LUI CĂTĂLIN CAZACU, DUPĂ CE A AFLAT CĂ EX-AMANTA LUI A AJUNS ÎN PATUL LUI BORDEA: ”MĂ BUCUR!” MESAJ PENTRU ”FOSTA”

Înregistrări de voce pentru un joc

Actorul a făcut referire și la ce anume îi ocupă cam tot timpul. În timp ce pe plan sentimental nu stă prea bine, profesional are parte numai de realizări.

„Am filmări pentru iUmor, filmări la campanii tv, înregistrări de voce, repetiții, lucrat la material de stand-up, filmări la film o lună întreagă, apoi turneu. Este vorba despre Mentorii, produs de Untold Universe și Headline. Înregistrările sunt la un joc ce o să iasă în curând. După acestea, voi pleca într-un turneu în o sută de orașe”, a completat acesta.

(VEZI ȘI: CĂTĂLIN BORDEA RUPE TĂCEREA DUPĂ CE A FOST SURPRINS DE CANCAN.RO CU NOUA IUBITĂ. CUM A CUNOSCUT-O ȘI CE PLANURI ARE: ”ȘTIE PRIN CE AM TRECUT, NU E NICIO PRESIUNE!”)

„Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară”

În urmă cu doar câteva săptămâni, după ce CANCAN.RO prezenta, în exclusivitate, imagini cu Cătălin Bordea și noua sa cucerire, acesta ne mărturisea:

„Ne-am cunoscut prin mici discuții nevinovate pe Instagram, fără intenții . Încercam să o fac să radă, din când în când, și s-a legat o prietenie. Ea nu locuiește aici, are o viață în Dubai și e foarte concentrată pe viața profesională. Are planuri mari și deja le pune în aplicare. Și cel mai important, nu există nici o presiune. Știe prin ce am trecut și e ancorată în prezent. Ne știm de puțin timp și încă încercăm să ne cunoaștem. Îmi place foarte mult de ea pentru că e o femeie extraordinară. Luăm fiecare zi așa cum vine și vedem unde o să ajungem. Pare formal. Dar chiar așa este”.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.