BREAKING | Monalisa, o femeie de afaceri de 35 de ani, a murit subit în timpul unei proceduri estetice

Tragedie fără margini în Chișinău! Liuba Monalisa, o afaceristă de succes, s-a stins din viață la doar 35 de ani. Tânăra a murit la un salon de înfrumusețare, în timpul unei proceduri de întinerire care poartă numele de „Morpheus”. Decesul său stă sub semnul întrebării pentru că nu se cunosc încă circumstanțele exacte. Autoritățile au deschis o anchetă și fac cercetări în acest caz.

Joi, 30 ianuarie, Liuba Monalisa s-a stins din viață subit în timpul unei proceduri estetice. Este vorba despre o intervenție care stimulează producția naturală de colagen, având rolul de a reduce semnele îmbătrânirii și de a îmbunătăți tonusul și textura pielii.

Joi, 30 ianaurie, Liuba Monalisa a murit în condiții neclare la un salon de înfrumusețare, după ce a urmat un tratament anti-îmbătrânire numit care poartă numele de „Morpheus”. Autoritățile nu au confirmat deocamdată dacă decesul a fost cauzat direct de procedura estetică sau dacă au existat și alți factori care au dus la această tragedie.

Oamenii legii au deschis o anchetă, iar acum fac cercetări pentru a descoperi ce s-a întâmplat, de fapt. Apropiații sunt șocați de cele întâmplate și nu pot să accepte că tânăra de 35 de ani s-a stins din viață.

Liuba deținea o afacere de succes – magazinul „Mona Lisa Boutique”. De-a lungul timpului, a colaborat cu mai multe vedete din Chișinău, precum Emilian Crețu, Adriana Ochișanu sau Laura Betty. Mai multe persoane care au cunoscut-o au transmis mesaje de condoleanțe în mediul online.

„Aseară eram în șoc când am auzit despre asta. Mă gândesc cât de fragilă și nedreaptă este viața. Noi am mai avut colaborări cu ea. Trebuia și ieri să mergem să filmăm ceva. Eu i-am scris ziua, am vorbit puțin. Spre seară i-am mai scris ceva, nu mi-a răspuns. Deja am mers să filmăm și, în timp ce eram în față la Atrium, s-a apropiat de noi o doamnă care ne-a zis că nu vor fi azi filmări, că ceva s-a întâmplat. La orice m-am gândit, numai nu la asta. (…) Toți au început a plânge, incredibil”, a transmis o bloggeriță din Republica Moldova.