Romi Varga a ajuns un escroc celebru, dar și bogat, după ce și-a exploatat multă vreme un anume ”talent”! El a reușit să înșele zeci de vedete după ce le-a imitat vocile, iar în numele lor a cerut sume mari de bani! (Cel mai bine platit job din București)

De Romi Varga s-a auzit încă din 2003, atunci când a și ajuns pentru prima dată în atenția polițiștilor. Bărbatul și-a dat seama că are un „talent” care-l poate îmbogăți peste noapte, fără să-l intereseze prea mult că ceea ce face este, de fapt, o infracțiune. Motiv pentru care a repetat isprava mulți ani la rând. Mai exact, acesta a imitat foarte bine vocile unor personalități ca Nadia Comăneci sau Nina Iliescu, iar în numele lor a cerut sponsorizări de la diverse companii.

Condamnat de mai multe ori la închisoare, pe perioade nu foarte lungi, de fiecare dată Romi a ieșit cu același chef de ”muncă”. Ba chiar și din penitenciar a avut tentative de înșelăciune în același stil.

A lovit după aceeași „rețetă”

Săptămâna trecută, polițiștii l-au reținut din nou pe Romi Varga, evident, pentru aceeași faptă. De data aceasta, s-a folosit de numele Monei Muscă, fost ministru al Culturii, personaj politic care a dispărut de multă vreme din spațiul public. Însă nu și din imaginația escrocului. Sub pretextul că dorește să ajute un student cu probleme mari financiare, Romi Varga a pretins că este Mona Muscă și a încercat să determine angajatul unei companii din București să-i trimită 3.500 de lei.

Victima și-a dat seama că este vorba despre o înșelăciune în momentul în care Romi "și-a disimulat vocea". Pesemne că și-a mai pierdut, între timp, din "talent". Evident, a fost sesizată Poliția, iar judecătorii au considerat că poate fi arestat pentru 30 de zile, cât timp se continuă ancheta în acest caz, parcă fără sfârșit.

"Admite propunerea de arestare preventivă formulată faţă de inculpatul VARGA ROMI , de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, în dosarul de urmărire penală cu nr. 5785/P/2019. În baza art. 226 C.p.p rap la art. 223 alin. 2 C.p.p., dispune arestarea preventivă a inculpatului VARGA ROMI, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 24.05.2019 şi până la data de 22.06.2019, inclusiv.

În baza art. 230 alin. (1)-(3) C pr. Pen., dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pentru inculpatul VARGA ROMI. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Executorie în baza art. 204 alin.(3) C pr. pen. cu privire la măsura preventivă a arestării”.

A ”atacat” toată familia lui Emil Constantinescu

Romi Varga a demonstrat că este neobosit, după ce în trecut a făcut o fixație pentru familia fostului președinte Emil Constantinescu. Polițiștii l-au prins când a cerut 1.000 de lei șpagă, după ce s-a recomandat ca fiind Norina Constantinescu – adică fiica fostului șef de stat. Ulterior, cu forțe noi, Varga s-a gândit că, după ce a încercat să strice imaginea fiicei, poate să se folosească și de cea a soției fostului președinte, Nadia Constantinescu.

La început, Romi Varga s-a folosit de numele Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu, dar și de al Nadiei Comăneci pentru a scoate bani, prin telefon, iar acesta a fost crezut de fiecare dată.

