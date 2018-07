Brigitte Năstase, mesaj dur la adresa lui Cătălin Cazacu: ”Fiecare ia din relaţie cam ce-i pică bine şi ce poate”

Brigitte Năstase i-a transmis lui Cătălin Cazacu un mesaj dur. Și totul de față cu Ilie Năstase! Bruneta a răbufnit și a spus lucrurilor pe nume. (Reduceri mari la jocuri PC )

După ce Reporterii DAS (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) v-au prezentat, în exclusivitate, o parte din poveste și au făcut publice mesajele și una dintre fotografiile pe care soția lui Ilie Năstase i le-a trimis lui Cătălin Cazacu, Brigitte Năstase i-a transmis un mesaj dur motociclistului. Bruneta era acasă împreună cu Ilie Năstase acolo unde supraveghea îndeaproape muncitorii care îi construiesc piscina. Iar Brigitte a făcut un live pe Facebook pentru a le arăta fanilor cu ce se ocupă zi de zi, dar și că relația ei cu Ilie Năstase nu a fost afectată în ciuda celor întâmplate. (CITEȘTE ȘI: CUM L-A CONVINS ILIE NĂSTASE PE CĂTĂLIN CAZACU S-O LASE ÎN PACE PE BRIGITTE: ”A FOST TURBAT DE FURIE!”)

„Cârcotaşii în ultima vreme au încercat să îmi distrugă imaginea o să le arăt cu ce mă ocup eu. Nu am nevoie de alte persoane pentru a mă promova şi nici emisiuni în care să mă promovez… nici mesaje pe care să le arăt pentru a-mi face notorietate pe spinarea altora. Vulpea când nu ajunge la struguri zice că sunt acri. Se mulţumesc cu vânzarea unor poze la site-urile de scandal. Fiecare ia din relaţie cam ce-i pică bine şi ce poate. Notorietăţi pe spinarea unor persoane care muncesc ca să ajungă ceea ce sunt, cum ar fi domnul care în momentul de faţă stă cu picioarele în sus, acolo (n.r. Ilie Năstase)”, a spus Brigitte Sfăt.



Brigitte își construiește piscina mult dorită

Brigitte Năstase s-a pus pe treabă! Vedeta și-a angajat o echipă de muncitori pentru a construi piscina mult visată. Soția lui Ilie Năstase știe foarte bine ce-și dorește așa că muncitorii i-au ascultat ordinele îndeaproape. Atât vedeta cât și echipa de muncitori așteaptă cu sufletul la gură terminarea lucrărilor. (VEZI ȘI: ILIE NĂSTASE A DAT ”ATACUL” LA BRIGITTE! L-AM FILMAT ÎN TIMP CE…)

"Îmbin utilul cu plăcutul. Fac pe inginerul şef. Din prima zi în care am început lucrarea au spus că i-am disperat. Abia aşteată să scape de mine. Am avut noroc că am avut loc şi mi-am făcut piscină.", a mărturisit Brigitte Năstase în cadrul unei emisiuni TV.