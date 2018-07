Brigitte Năstase nu a mai avut ce face și a recunoscut aventura pe care a avut-o cu unul dintre cei mai mediatizați concurenți de la Exatlon, Cătălin Cazacu. (Reduceri mari la jocuri PC) Finalul poveștii scurte de dragoste l-a avut ca protagonist pe fostul mare tenismen, care a intervenit dur.

„Ilie nu a stat cu mâinile în sân. A fost turbat de furie și a vrut imediat să tranșeze lucrurile bărbătește. I-a adresat o serie de cuvinte jignitoare lui Cătălin, ba chiar l-a amenințat că îi va pune bețe în roate în afacerile pe care le derulează la Timișoara. Discuția și-a atins scopul, iar Cătălin a renunțat. Nu se știe dacă s-a speriat sau nu cu adevărat ori și-a spus că are de unde să aleaga”, a declarat o sursa din anturajul lui Catalin Cazacu, potrivit wowbiz.ro. (Promotiile zilei la monitoare)

Cum s-a consolat Brigitte

Brigitte avea să dezvăluie cum a cunoscut un tânăr într-un club din Timișoara, după despărțirea de Ilie Năstase. Ea era atunci deprimată, după cum spune.

CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT ILIE NĂSTASE CÂND S-A AFLAT CĂ BRIGITTE L-A ÎNȘELAT CU CĂTĂLIN CAZACU: ”AI GRIJĂ DE VIAȚA TA!”

„În urmă cu un an, în deznădejdea mea și influențată de ura singurătății, am iesit pentru prima dată de mulți ani într-un club din Timișoara. Acolo am cunoscut un băiat, care în nebunia și rătăcirea mea de atunci am crezut că-mi va acoperi rana încă proaspătă a trădării și singurătății.

Pentru că acesta era un împătimit al vieții de noapte, am încercat, din nou în nebunia mea, să mă transform în femeia amatoare de club perfectă. Atunci am început să gust la început, apoi să consum în adevăratul sens al cuvântului băutură- respectiv șampanie. Cu cât mă afundam mai mult sufletește în această relație, cu atât mă depărtam mai mult de credința mea, de faptul că eu de fapt sunt un copil al lui Dumnezeu și în loc să fiu o lumină pentru cei din jur, am devenit o făptură plină de întuneric.

CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE A DAT ”ATACUL” LA BRIGITTE! L-AM FILMAT ÎN TIMP CE…

Nu a trecut mult și acel băiat s-a dovedit a-mi produce răni mult mai mari decât cele produse de soțul meu. Cu multe regrete în suflet, și chiar mustrată până în adânc de fapta făcută, am încercat să repar căsnicia atât de mult dorită de mine cu ani în urmă. Însă, așa cum niciodată o cănuță spartă și lipită nu va mai arăta la fel ca înainte, nici relația mea cu Ilie după această împăcare nu a mai fost altceva decât un șir îndelungat și dureros de reproșuri și învinovățiri reciproce. Atât de mult ne-am lovit unul pe altul în ultimele opt luni…

Atât de mult ne-am schingiuit reciproc sufletele, plini de ură și răzbunare, încât am culminat în a-mi dori din suflet să închid acest capitol, să fiu iertată, dacă se poate, și să pot să îmi aduc aminte de Ilie, ca fiind bărbatul care m-a ajutat și ridicat atâția ani mai mult decât aș fi putut visa vreodată că poate să-mi ofere cineva în viața asta”, scria Brigitte Năstase, acum câteva luni.