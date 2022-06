Brigitte Pastramă a trecut prin momente critice. Imaginea cu vedeta de pe patul de spital: ”Cel care îmi este soț nu a fost lângă mine”

În urmă cu doar câteva minute, Brigitte Pastramă (42 de ani) a postat o imagine chiar de pe patul de spital. Fosta soție a lui Ilie Năstase este conectată la perfuzii și a suferit o intervenție chirurgicală foarte grea. Unde se afla soțul ei, Florin în tot acest timp?

Fosta soție a lui Ilie Năstase și actuala lui Florin Pastramă a trecut prin clipe grele, în urmă cu scurt timp. Pe pagina ei de Instagram, Brigitte a postat o fotografie în care se afla pe patul de spital, conectată la perfuzii.

Florin Pastramă nu a fost alături de Brigitte, deși a fost operată

Pe acea fotografie, vedeta a scris că a trecut printr-o operație extrem de grea, iar încă soțul ei, Florin Pastramă, nu i-a fost alături. A trebui să se descurce singură și să treacă peste această intervenție despre care încă nu ne-a oferit niciun detaliu. Mai mult, Brigitte a spus că Dumnezeu a fost tot timpul lângă ea și acum se simte bine.

”Chiar dacă cel care îmi este soț nu a fost lângă mine, deși am suferit o intervenție deosebit de grea, Domnul Isus m-a vegheat tot timpul și acum sunt bine”, a scris Brigitte, pe fotografia postată la InstaStory.

Săptămâna trecută, Brigitte anunța că divorțează de Florin, la doar trei ani de la căsnicie. În cadrul unei emisiuni, bruneta a punctat motivele pentru care a luat această decizie. Însă, recent, bruneta a postat pe rețelele de socializare un mesaj din care ar putea să fie extrasă ideea potrivit căreia căsnicia lor ar fi putut să ajungă la un final din cauza unei posibile infidelități.

”Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe c*****i și pe preac*****i”, este mesajul postat de Brigitte pe rețelele de socializare.

Brigitte a anunțat că va divorța de Florin Pastramă

Aceasta a mărturisit că este o femeie singură și că nu își mai dorește prezența lui Florin Pastramă în viața ei. Mai mult decât atât, bărbatul nu mai locuiește alături de ea.

”Eu nu mai am bărbat. Pur și simplu, sunt singură. În decursul acestor 3 ani, când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. Pot să spun că decizia de a opri toate aceste lucruri vine și datorită faptului că nu îmi aparțin acele mizerii.

Sunt un om care a muncit toată viața. Am fost de prea multe ori cu persoane care pur și simplu nu au avut ce căuta lângă mine. Vreau să tai din rădăcină și, până la urmă, am decis că este mai bine să merg în viață singură. Am făcut prea multe compromisuri”, a declarat bruneta, la Antena Stars.

