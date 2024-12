Brigitte Pastramă, scandal monstru la locul de joacă: ”M-au amenințat că mă distrug”

Brigitte Pastramă a avut parte de o experiență tensionată și neașteptată la unul dintre locurile sale de joacă pentru copii, unde un grup de clienți a declanșat un scandal monstru. Vedeta a fost nevoită să intervină într-o situație conflictuală care a dus la amenințări și jigniri. Brigitte a împărtășit întreaga întâmplare. Iată ce s-a întâmplat!

Deținătoare a mai multor afaceri, inclusiv un loc de joacă dedicat copiilor, Brigitte Pastramă nu s-a așteptat ca acest incident să ia o asemenea amploare. Un grup de clienți, care închiriase locația pentru o petrecere de copii, a solicitat instalarea unei fântâni de ciocolată, iar Brigitte a fost de acord să facă o excepție, chiar dacă în mod normal nu permite acest tip de decor.

Totul a degenerat atunci când clienții au dorit să plaseze fântâna de ciocolată într-un loc inadecvat, iar Brigitte a intervenit, explicându-le că acest lucru nu este permis. Atitudinea lor agresivă a luat-o pe nepregătite, iar vedeta a fost supusă unor amenințări directe.

Aceasta a povestit că femeile au început să țipe, să o filmeze și să o amenințe cu faptul că o vor scoate afară din locație. În plus, i-au spus că au suficienți bani pentru a o „îngropa” și că o vor „distruge”.

„Astăzi am trăit o experiență șocantă în locul de petreceri pentru copii pe care îl am de 13 ani. Am avut o rezervare de petrecere aniversară pentru un pachet Vip de 10 copii, mămica am înțeles că a anunțat faptul că va avea candy bar și fântână de ciocolată, dar în momentul în care a ajuns la locație a dorit să-și instaleze fântâna de ciocolată exact în fața animalelor roboți din spațiul dedicat șederii adulților – Junglă. Am fost nevoită să vin în locație pentru a-i explica faptul că în locație nu primim fântână de ciocolată, dar voi face o excepție pentru ea, dar că nu îmi pot permite să pun ciocolată lângă animalele animatronice, deoarece copiii vor mângâia animalele cu mânuțele pline de ciocolată și nu pot spăla ușor animalele.

În acel moment, toate femeile – erau toate de etnie, au sărit pe mine, au început să strige la mine că e locația lor, că au închiriat tot locul, că fac ce vor în locație, am fost filmată în timp ce încercăm să iau masa din fața animalelor, fără a avea încuviințarea mea, apoi au început să spună că mă aruncă afară, că ele au bani de ma îngroapă, m-au făcut în toate felurile, și m-au amenințat că mă distrug. Tot ceea ce s-a întâmplat astăzi m-a făcut să iau decizia să selectez clientelă care va organiza petreceri în incinta locației de petreceri pentru copii”, a declarat Brigitte Pastramă pe rețelele de socializare.