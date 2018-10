Brigitte Sfăt a trecut printr-o experiență neplăcută de dragul frumuseții: ”Un domn cu un limbaj deocheat a spus că anunță poliția…”

Brigitte Sfăt a trecut printr-o experiență neplăcută de dragul frumuseții. Bruneta a împărtășit fanilor situația în care a fost pusă astăzi.

Brigitte Sfăt ține la imaginea ei și face orice ca să se întrețină. Fie că vorbim de siluetă, fie că vorbim de ten sau alte mici trucuri pentru înfrumusețare. Ba chiar vedeta a fost în stare să-și anuleze programarea la medic pentru a ajunge la un salon de beauty ca să-și pună gene false. Acolo însă a avut parte de o experiență extrem de neplăcută. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE SFĂT ȘI BIANCA DRĂGUȘANU, UNITE DE ACEEAȘI PROBLEMĂ! CE AU ÎN COMUN CELE DOUĂ VEDETE)

„Cea mai proastă experienţă pe care am putut să o am astăzi, în drum spre salon, unde încerc de cinci zile să îmi fac o întreţinere la gene. Luni la ora 18 am fost programată la genuţe, dar se pare că era o recepţioneră nouă, care a uitat să mă scrie pe programator, atunci când am sunat şi mi-a stabilit ora de întreţinere. Ok, am zis să nu mă enervez deşi am condus 50 de minute din Pipera până la acest salon, şi am renunţat la o programare la medic că na, frumuseţea înainte de toate. Astăzi, ora 18, ora la care am fost programată, ce credeţi? Nu am putut intra pe strada salonului, deoarece un domn cu un limbaj deocheat a spus că anunţă poliţia dacă nu îi arăt buletinul că locuiesc acolo. Sunând la salon să anunţ că voi întârzia, ce credeţi? Soseşte soţul proprietarei salonului, după ce dă mâna cu respectivul „riveran”, îmi spune: „Hai mă, dă cu spatele, ce atâta vorbă”, a scris Brigitte Sfăt pe contul personal de Facebook, stârnind imediat reacţiile internauţilor.

Brigitte Sfăt și Ilie Năstase au divorțat

26 septembrie, este ziua despărțirii oficiale pentru Ilie Năstase şi Brigitte Sfăt. Cei doi s-au prezentat în faţa judecătorilor ca să pună punct căsniciei. În prezent, Brigitte este într-o relație cu un bărbat mai tânăr decât ea. Iubitul lui Brigitte Sfăt, Cornel Oană, este IT-ist, are 34 de ani, vine din Târgoviște și a mai fost căsătorit 8 ani de zile. Dar, așa cum declară chiar el, divorțul a avut loc cu mai multă vreme în urmă, iar Brigitte nu a avut legătură cu asta.

“Cu sentimente… așa și așa. N-am ce să regret nimic din viața asta. O să-i dau libertatea, nu o să-i fac ce mi-a făcut el anul trecut”, a declarat Brigitte Năstase înainte să intre în Tribunal, potrivit Antena Stars. (VEZI ȘI: SIMPLĂ COINCIDENȚĂ SAU REVERSUL MEDALIEI?! SEMNUL OBSERVAT DE BRIGITTE SFĂT PE CEREREA DE DIVORȚ: “ÎMI TREMURA CORPUL, NU AM CREZUT NICIODATĂ”)

În cadrul intervenției telefonice de noaptea trecută din cadrul late night show-ului prezentat de Dan Capatos, Ilie Năstase a spus că nu îi lasă nici măcat numele de familie lui Brigitte.

“Eu sunt de acord. Nu o să îi las nimic, eu nu am copii cu ea şi nu am de ce să îi las. Nu mai vreau circul ăsta care a fost. Nu mă interesează. Nu am nicio treabă. E puţin urât să vii cu o zi înainte de divorţ să faci circ. Anul trecut erai cu Cazacu. Dacă nu vrei să îmi dai divorţul poate se supără Corneliu (n.r. actualul ei iubit). Eu? Nu! Fata cu care sunt are foarte bun simţ şi vrea să se termine mai întâi şi apoi intrăm în relaţie. (…). Numele nu i-l dau. Acum e prea devreme să spun (n.r. dacă îi pare rău). Te-am chinuit eu un an? Tu m-ai chinuit opt! Vă rog să mă scuzaţi, eu merg să mă culc”, a declarat noaptea trecută Ilie Năstase în cadrul emisiunii XNS de la Antena 1.