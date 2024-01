Brigitte Sfăt, la un pas de divorț! Ce a putut să-i facă Florin Pastramă: ”Cel mai urât!”

Brigitte Sfăt a fost la un pas să-i spună adio soțului ei, Florin Pastramă. Bruneta foarte dezamăgită de gestul făcut de soțul ei. Cu toate acestea, vedeta a găsit puterea de a-l ierta.

Brigitte și Florin Pastramă formează un cuplu de aproape 5 ani. Chiar dacă se iubesc foarte mult, cei doi au avut parte de-a lungul timpului și de neplăceri în relație. Mariajul lor a fost marcat de unele certuri și neînțelegeri pe care nu au ezitat să le expună în fața celor de acasă.

Cu toate că de-a lungul căsniciei au întâmpinat mai multe probleme, Brigitte și Florin nu au renunțat la iubirea pe care și-o poartă unul celuilalt. Cei doi au rămas împreună și le-au demonstrat gurilor rele că au o căsnicie care se bazează pe iubire, încredere și respect.

După ce a ales să se mute în Dubai, bruneta a ales să stea departe de lumina reflectoarelor. Fosta soție a lui Ilie Năstase a renunțat la mondenă, dedicându-se ăn totalitate copiilor săi. Mai mult, Brigitte Pastramă conduce o afacere de succes în Emiratele Arabe Unite.

În urmă cu puțin timp, femeia de afaceri s-a întors în România. În scurta vizită, vedeta a apucat să acorde câteva interviuri, vorbind despre viața ei. Printre subiectele abordate, Brigitte a dezvăluit momentele plăcute de care a avut parte în căsnicia cu Florin Pastramă. Totodată, aceasta a dezvăluit și momentul în care a fost la un pas să divorțeze. Se pare că în urmă cu un an și jumătate, vedeta a fost foarte dezamăgită de soțul ei. Cu toate acestea, a găsit puterea să-l ierte.

„Cel mai urât? Sunt multe, dar trebuie să treci peste ele. Au fost multe, dar ideea este să treci peste ele. Dar nu a fost unul urât, au fost mai multe pentru care puteam să ne despărțim, dar au trecut. A fost când am fost singură în spital, cel mai urât. Acum un an și jumătate. Atunci am vrut să mă despart de el. Dar a doua zi după ce m-am operat, am văzut pe perete la ora cinci și jumătate… M-am trezit speriată de ceea ce am văzut că scria pe un perete: „Ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Eu citesc Biblia și mi-am dat seama că acesta e un citat din Biblie. Și nu am vrut să fac acest lucru, să mă despart de el, după ce am văzut scrise aceste cuvinte pe perete. M-am gândit că este împotriva lui Dumnezeu. Eu cu Ilie nu m-am căsătorit și în fața lui Dumnezeu. Am făcut doar cununia civilă, fără să mă unesc în fața lui Dumnezeu, eu fiind penticostală. Iar cu Florin am făcut. Și mi-a fost frică să divorțez de Florin, după acest moment”, a dezvăluit Brigitte Pastramă, conform viva.ro.