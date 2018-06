Brigitte și-a făcut un iubit în plin divorț cu Ilie Năstase: “Am avut o relație…”

Brigitte și Ilie Năstase au petrecut un weekend romantic la malul Mării Negre, iar imaginile surprinse de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, păr să ducă spre o împăcare. Totuși, fostul model nu crede în acest lucru, motiv pentru care nu a retras actele depuse pentru divorț. Mai mult, în cadrul unui interviu oferit în această după-amiază, vedeta a făcut o mărturisire-bombă. (Console si accesorii gaming)



Brigitte și-a făcut un iubit, deși nu a divorțat de Ilie Năstase

Invitată în platoul emisiunii prezentată de Cătălin Măruță, Brigitte Năstase a răspuns mai multor întrebări incomode. Printre acestea s-a numărat una în urma căreia a dezvăluit că, deși era în acte și încă este, de altfel, soția lui Ilie Năstase, și-a făcut un iubit. Din nefericire, a spus ea, relația a durat doar două luni.

“Am avut o relație de două luni, dar nu a mers. (…). Vara asta. Da, avem un divorț pe rol din februarie. Da, acum e în apartamentul meu de la mare. (…). Anumite relații merg mai bine în momentul în care nu mai există condiții. (…). Asta trebuie să-l întrebi pe el (n.r.: răspunsul la întrebarea: «Ce iubește cel mai mult Ilie la tine?»), (…) faptul că sunt cea mai deșteaptă și puternică femeie din viața lui – asta mi-a spus duminică acum. (…). Cel mai frumos lucru la el e modul în care vine să mă împace de fiecare dată. (…)”, a declarat soția celebrului tenismen în cadrul emisiunii “La Măruță”.

Brigitte, replici dure la adresa Amaliei Năstase, fosta soție a celebrului tenismen retras din activitate

Un nou scandal e pe cale să izbucnească între actuala și fosta soție a lui Ilie Năstase, după ce Brigitte a făcut declarații acide la adresa Amaliei Năstase. Fostul model a spus despre femeia cu care Ilie Năstase are două fete: Emma și Alessia.

Mai mult, în timpul mărturisirilor, Brigitte Năstase a subliniat că nu s-a căsătorit cu fostul tenismen pentru banii săi, explicând că la 25 de ani, după ce ea a rămas văduvă, a moștenit peste 2 milioane de euro, dar și ale bunuri.

“Fetele singure nu se pot pupa cu băieţii? Ultima oară nu era singur, era cu multe fete. Eu am fost invitată într-un club şi Ilie era acolo cu fetiţele lui şi fosta soacră şi nu mai avea loc în apartament şi l-am cazat la mine, având un suflet mare l-am găzduit în apartamentul meu. Fosta soacră a lui Ilie este mama Amaliei şi nu mă suportă.

Casa lui Ilie Năstase e lăsată fostei soţii printr-un contract de creditare. Eu stau în Pipera şi Ilie când vrea să mă viziteze… când îmi va ciocni la uşă, îi voi deschide. Încă îmi este drag. Eu mi-am cumpărat casa prin credit, nu mă interesează să înţeleagă lumea, vine şi îmi bate la uşă şi îmi spune că mă iubeşte… eu am o slăbiciune pentru el şi de ce să nu îi deschid uşa? Când l-a prins poliţia, m-am supărat pe el, apoi am aflat că a murit sora lui şi l-am aşteptat la el acasă.

El e la mine în apartament în Constanţa… În living am o cameră de filmat, deci nu poate să meargă cu fete, am pus camere de filmat în apartament. Amalia mi-a cerut ajutorul, să-i dea Ilie 250.000 de euro, după ce eu şi Ilie ne-am căsătorit. Dacă Ilie moare, fetele lui primesc 2.000 de euro pe lună fiecare, eu am făcut actele. E o femeie perfidă, nu a stat niciodată în banca ei. Amalia l-a pus pe Ilie să semneze un contract… casa să îi rămână ei dacă Ilie moare, de aia am şi plecat din casa aia.

Eu am moştenit peste 2 milioane de euro, două discoteci, eu vândeam o casă când Ilie m-a cunoscut, nu m-a ajutat el”, a mai spus Brigitte Năstase.

Ilie Năstase vrea să se mute în Franța după divorțul de Brigitte

În cadrul interviului, vedeta a vorbit și despre planurile lui Ilie Năstase de a părăsi România după divorț. Oficial, acesta nu s-a pronunțat, însă cei doi sunt deciși să se despartă oficial, cu acte.

“Acum Ilie este la un turneu de tenis în Cluj, vrea să se mute dupa divorț în Franța pentru a începe o viață nouă. Îmi doresc de la mine un singur lucru. Să fiu unică și singura din viața unui bărbat și asta, din păcate, în ultimul timp nu s-a mai întâmplat, pentru că eu chiar îmi doresc să fiu unică. M-am supărat la început, în momentul în care am aflat l-am susținut. Nu-mi vine să cred că s-a întâmplat să ajungem la divorț, am pus preț pe acest gest, că m-a luat de soție, nu aș fi vrut să se spulbere tot.” , a mai mărturisit bruneta.

Brigitte şi Ilie Năstase au anunțat că divorțează la începutul lunii martie

Brigitte şi Ilie Năstase s-au căsătorit civil pe 17 iunie 2013 la Timișoara.Ceremonia religioasă a avut loc pe 9 iunie 2013, iar petrecerea s-a desfășurat la Poiana Braşov. La nuntă le-au fost alături peste 300 de prieteni. Relaţia lor a fost presărată cu numeroase scandaluri, despărţiri şi împăcări. Fostul tenismen este la al doilea mariaj eșuat. Prima lui soție a fost Amalia Năstase. Ei au anunţat separarea în prag de Valentine’s Day în 2010, după 13 ani de relaţie şi 7 de căsnicie. Amalia și Ilie Năstase au împreună doi copii.