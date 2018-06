Cum și-a pus Ilie Năstase averea la adăpost de Brigitte! ”Noi avem o convenție matrimonială”

Brigitte a recunoscut într-un interviu că Ilie Nătase a cerut o convenție matrimonială prin care și-a pus la adăpost averea, fără grija ca va trebui s-o împartă în eventualitatea unei despărțiri. (Cele mai bune oferte laptopuri )

Nimeni nu mai înțelege nimic din relația Brigitte-Ilie Năstase, care după ce au demarat divorțul se ceartă și se împacă aproape în fiecare săptămână.

Invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, Brigitte a recunoscut că a intrat în conflict inclusiv cu soacra fostului tenismen. Este vorba despre mama Amaliei Năstase care acum s-a mutat în apartamentul de la mare pe care îl deține Ilie Năstase, iar el a fost nevoit să se mute în casa lui Brigitte tot de la malul mării, ca să aibă intimitate.

"Fosta soacră nu mă suferă, se ia de mine… Eu stau în casa mea din Pipera, el stă pe Andrei Mureșanu, care este lăsată fostei soții (Amaliei Năstase). De câte ori îmi va ciocni la ușă îi voi deschide, pentru că încă mi-e drag. Normal că-l iubesc. Nu are de-a face sentimentele pe care le am cu greșelile pe care le face el în fața mea. Faptul că am ieșit cu el la mare nu înseamnă că l-am iertat. Timp de cinci ani Ilie mi-a fost fidel. Am fost 24 de ore din 24, nu poate veni nimeni să zică că a avut po aventură de o noapte cu el. Anturajul l-a stricat", a povestit Brigitte.

Ea a recunoscut, de asemenea, că între ea și Ilie există o înțelegere scrisă care nu-i permite să moștenească nimic de pe urma lui.

”Noi avem o convenție matrimonială care prevede că ce este al lui rămâne doar a lui, iar eu ce am rămâne doar al meu”.

