Brigitte și Florin Pastramă au fost amendați în Viena! Motivul pentru care oamenii legii i-au sancționat. „Să vedem cât o să fie”

Vacanță cu peripeții pentru Brigitte și Florin Pastramă. Cei doi se află în Viena, unde petrec câteva zile relaxante, departe de problemele din România. Însă, se pare că ghinionul i-a urmărit și în vacanță, iar cei doi au primit o amendă usturătoare.

Brigitte și Florin Pastramă par urmăriți de un nor negru, ce le aduce numai probleme. Cei doi se află în vacanță în Austria, însă armonia a fost stricată după ce au fost amendați. Oamenii legii le-au aplicat o sancțiune de 100 de lire pentru că au parcat într-un loc interzis. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT FLORIN PASTRAMĂ, DUPĂ CE S-A SPECULAT CĂ S-A CĂSĂTORIT CU BRIGITTE DIN INTERES)

Amenda a dezlănțuit furtuna, iar Brigitte a avut multe lucruri să îi reproșeze lui Florin Pastramă. Se pare că bruneta a fost extrem de deranjată de întâmplare și l-a certat pe Florin pentru că nu cunoaște limba engleză și nu se poate înțelege cu nimeni în astfel de situații. Mai mult, Brigitte a decis să vorbească cu el doar în engleză pentru a îi da o lecție. Atunci Florin în spirit de glumă a început să o înjure pe românește. Momentul de circ a fost întrerupt de o fană care a vrut să facă poză cu ei.

„Am primit o amendă de la Poliție. A parcat 10 minute aiurea, probabil timpul în care am urcat să aducem cheia să îi dăm băiatului să o parcheze în garaj. Să vedem cât o să fie amenda, dar să sperăm că ne iartă Poliția de data asta, dacă nu, asta este”, a spus Brigitte, după ce a fost sancționată.

Brigitte, amintiri dureroase

Brigitte Pastramă se bucură de o vacanță frumoasă în Austria alături de soțul ei. Cei doi s-au plimbat, s-au relaxat și au vorbit despre multe pe străzile din Viena. Bruneta i-a împărtășit soțului ei greutățile prin care a trecut de-a lungul timpului și mai ales în timpul mariajului cu Ilie Năstase. (VEZI ȘI: BRIGITTE L-A IERTAT PE FLORIN PASTRAMĂ ȘI L-A LUAT CU EA LA VIENA! IMAGINI EXCLUSIVE)

Potrivit spuselor lui Brigitte căsnicia cu celebrul tenismen i-a adus multă suferință, iar mare parte din aceasta i s-a datorat Amaliei Năstase. Se pare că aceasta i-ar fi creat numai probleme și o făcea de mult ori să se simtă exclusă.

„Nu vreau să treacă nimeni prin ce am trecut eu cu Ilie, prin câtă răutate am trecut. Oamenii erau răi, soțiile prietenilor lui nu mă primeau la mesele lui. O primeau pe Amalia, iar eu stăteam la altă masă cu Ilie. Nu o să vreau niciodată să mă compar cu acea individă. De aia nu l-am căutat niciodată pe Ilie după divorț. Pentru că știu moral prin ce am trecut cu el. Nimeni nu știe cât de batjocorită am fost în cei opt ani de căsnicie.

Eu eram soția lui și mergeam cu tot cu Amalia în concedii. Avea o verighetă care semăna cu a noastră, avea verigheta la fel și când mergeam la Roland Garros ea mergea cu el, iar eu stăteam afară. Și toate astea le-am suportat pentru că nu am vrut să îl pierd. Și pentru că dacă Ilie i-a dat apă la moară, ne-a făcut foarte mult rău. Mergeam la biserică și plângeam”, a mărturisit Brigitte Pastramă.

Sursa foto: Instagram