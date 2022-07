S-au prins de mână de când au coborât din mașină. Apoi, cu pași rari, s-au îndreptat către mall. La Bacău se petrece acțiunea și le are drept personaje principale ale telenovelei începute acum trei ani pe Brigitte Sfăt și pe Florin Pastramă. Se iubesc ca-n prima zi. Așa arată tabloul conturat în urbea lui Bacovia cu cei doi, deși au trecut prin mare furtună. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Brigitte revenea în brațele lui Florin Pastramă, la două luni după ”masacrul” din stradă, când ”fosta” lui Ilie Năstase era agresată chiar de soțul ei. A chibzuit ea bine, le-a întors și pe față, și pe dos și a conchis că Florin al ei mai merită o șansă.

El a primit-o cu brațele deschise, suferise în toată perioada în care mândra lui îi spusese adio. Iar la câteva zile după ce fumau pipa păcii, Brigitte i se alătura lui Pastramă și, în sânul familiei, cei doi ofereau momentul religios, chiar în locuința bărbatului, într-o cameră special amenajată pentru rugăciuni (Vezi AICI detaliile).

Brigitte și Florin Pastramă, ”shoppinguț” prin Moldova

Apoi, toate bune și frumoase. Un cuplu parcă mai înfloritor, în care Florin Pastramă este mult mai atent la doleanțele iubitei lui soții. Zilele trecute, cei doi au părăsit Capitala și au ”aterizat” în Moldova, la Bacău. Iar acolo nu aveau cum să rateze mall-ul.

Sursele CANCAN.RO spun că Florin ar fi tras mai tare să ajungă și acolo, pentru a-i face surpriza lui Brigitte.

Au ajuns în parcarea centrului comercial, unde Florin Pastramă a fost șoferul mașinii lui Brigitte. De acolo, au parcurs încet și de mână drumul către mall. Au intrat și au început, imediat, să-l ”testeze”. Nu au ratat raion de firmă, iar Adidas le-a făcut cu ochiul.

De acolo, Florin a ieșit cu o pungă în mână. Au continuat plimbarea, au coborât ”rulantele” și… La parfumerie au poposit. Brigitte a preluat inițiativa, a ”ras” totul din priviri. Să fi durat vreun sfert de ceas până când fosta soție a lui Ilie Năstase a decis. Iar Pastramă al ei a ”percutat”.

Un parfumel cadou de la cel care, acum, îi jură că viața va fi în roz până la capăt!

A sunat și retragerea, printre oamenii care imediat i-au recunoscut. Ba chiar i-au filmat și au fost și impresionați de cum arată Brigitte Sfăt. În drum spre mașină, unul dintre admiratorii din Moldova ai cuplului nu s-a putut abține: ”Mamăăă, e țiplă Brigitte!”

Exclamație făcută către al lui amic, care nu văzuse ”minunea”. ”Și el e țiplă, arată bestial amândoi”, a tras linie, hotărât, fanul celor doi. În timp ce Brigitte și Florin Pastramă și-au continuat drumul către mașină, apoi au părăsit zona centrului comercial.

