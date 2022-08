BRomania, dezvăluiri despre oamenii care nu i-au dat nicio șansă: „Cred că am avut un noroc să nu mă ia nimeni”

BRomania (35 de ani) a mărturisit cine sunt cei care nu au crezut în el când a vrut să lucreze în televiziune. Vloggerul a povestit cum l-a motivat refuzul nejustificat al producătorilor să devină propriul său șef.

Matei Dima, cunoscut de publicul larg ca BRomania, este unul dintre puținii creatori de conținut care nu a intrat în televiziune. Chiar dacă a jucat în reclame, nu a primit un post de prezentator sau de jurat la o emisiune, spre deosebire de colegii de breaslă. Vloggerul și-a dorit să apară și pe micile ecrane, dar a fost refuzat.

„Am încercat (să lucreze în televiziune, n.r.), nu pot să zic că nu am încercat. Cred că eu am avut norocul foarte mare ca atunci când m-am întors în România, să nu mă ia nimeni. Cred că am avut un noroc foarte mare pentru că nu aș mai fi ajuns în punctul în care sunt acum, să fac ce vreau eu, cum vreau eu, să fiu propriul meu șef. Să cad sau să cresc pe propriile mele puteri”, a dezvăluit BRomania în cadrul podcastului Fain & Simplu, cu Mihai Morar. (CITEȘTE ȘI: BRomania s-a făcut golan? Deși are iubită, vloggerul vrea să recupereze anii în care n-a ”lovit” nimic)

Cum l-a afectat pe BRomania refuzul producătorilor TV: „Mereu am zis că eu nu vreau să fac greșeala asta”

BRomania nu se lasă așa ușor înfrânt. Chiar dacă nu a intrat pe micile ecrane, a ajuns cunoscut de întreaga țară după succesul din filmul Miami Bici. În plus, experiența l-a făcut să vadă altfel situația, mai ales când vine vorba de tinerii talentați.

„Mereu am zis că eu nu vreau să fac greșeala asta ca atunci când cresc în vârstă, văzând anumite talente noi, să le las să treacă pe lângă mine din motive de orgoliu sau că sunt neatenți. Așa am simțit pe pielea mea. Am simțit că m-am văzut cu niște oameni care aveau puterea să mă ia. (…) Chestia asta m-a motivat. Faptul că ei nu au crezut în mine”, a adăugat BRomania. (CITEȘTE ȘI: A scăpat BRomania de cel mai apăsător ”blestem”? Matei Dima și-a schimbat viața cu…)