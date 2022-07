BRomania e pe…alți cai mari! E vorba de o brunetă, nu de ”oficiala” lui, care l-a luat pe celebrul vlogger la întrebări în Loft Mamaia, zilele trecute. S-a întâmplat rapid, când cei doi au dat nas în nas, întâmplător. E drept, e sexoasă amica lui BRomania, a atras privirile în jur, de altfel, imaginile pe care CANCAN.RO vi le oferă, în exclusivitate, stau mărturie.

Matei Dima, cunoscut drept BRomania, are oficial iubită, nu mai e singur, așa cum lăsase de înțeles nu demult. Timpul trece, iar relația se consolidează. Matei se prezenta, de curând, la Cigar Lounge, alături de sexoasa lui parteneră, iar cei doi erau mai îndrăgostiți ca niciodată (Vezi AICI detalii). BRomania ieșea, din nou, în club, însă la malul mării, la Loft Mamaia. Acolo unde…

O sexy-brunețică i-a tăiat calea! El s-a oprit și i-a zâmbit. Răspunsul ei a fost identic. Întâmplarea, ca să vezi! Cei doi s-au ”încins” la discuții, în vacarmul din club. Dar s-au înțeles de minune. S-a făcut BRomania golan, a uitat de iubita lui? Nici vorbă! Câteva minute a durat totul. Cei doi s-au salutat și fiecare s-a dus în treaba lui.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit celebru prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe rețelele sociale, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate, dar și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

