BRomania s-a distrat pe cinste în Loft, de 1 Mai, alături de frumoasa lui iubită. S-au amestecat, inițial, printre oamenii puși pe petrecere, s-au instalat apoi la masa rezervată, dar tot pe ringul de dans aveau să ajungă. Celebrul vlogger și aleasa inimii lui s-au retras, la un moment dat, atunci când el a luat-o de mână, tandru, și a condus-o cu pași mărunți. CANCAN.RO are imaginile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Pe la terase sau restaurante l-au tot surprins paparazzii CANCAN.RO pe Matei Dima, însă mai deloc alături de vreo domniță! Ba singur, ba alături de câte un prieten. Iar fanii lui s-au tot întrebat când va veni și acel moment, când BRomania va apărea alături de iubită. Răspunsul a venit destul de rapid, iar 1 Mai a fost sărbătoarea perfectă pentru vloggerul ”amorezat”. Și-a ”prezentat” iubita, alături de care avea să se distreze weekend-ul trecut.

Pe ring au ”mimat” dansul cei doi, dar și alături de câțiva prieteni buni, companie perfectă pentru o veritabilă petrecere. BRomania a stat un picuț mai ”țeapăn”, dar ochii s-au țintuit către iubita lui, nu care cumva să-i pună gând rău cineva. Câteva ore bune s-au scurs, dar în care petrecăreții au simțit din plin ce înseamnă distracția la malul mării, într-un select club. Matei și iubita aveau să părăsească incinta, iar el a luat-o, tandru, de mână și a condus-o. Timp în care a schimbat și câteva vorbe dulci cu ea.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit cunoscut prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe social media, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate, dar și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.

