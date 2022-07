A scăpat BRomania de cel mai apăsător ”blestem”? Matei Dima și-a schimbat viața cu…

Gata! S-a rupt blestemul! BRomania are iubită oficială! Aici nu vorbim de o relație „de vară”, ci de una oficială. Timpul trece, iar relația se consolidează. Asta după ani de zile în care ”Bro” n-a fost văzut cu vreo parteneră! Cunoscutul vlogger s-a prezentat cu actuala parteneră la Cigar Lounge, unde Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, și-a dat „verdictul”. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

În luna mai, CANCAN.RO vă dezvăluia, în exclusivitate, că Matei Dima, după ani la rând de burlăcie, a „înhățat” o sexy-tinerică (DETALII + FOTO AICI). Mulți dintre fanii lui, la momentul respectiv, au exclamat faptul că pentru BRomania este doar o aventură. Însă, toți care au pus sub semnul întrebării relația lor, trebuie să-și retragă cuvintele.

Întâlnire de taină cu Micutzu

BRomania chiar este implicat în această relație. CANCAN.RO l-a întâlnit pe vlogger și pe sexoasa lui parteneră la un local din Capitală. Nu singuri, ci în compania lui Cosmin Nedelcu, cunoscut publicului drept Micutzu. A urmat o discuție de câteva minute, ca între prieteni. Matei Dima a fost super galant cu iubita lui, căreia i-a acordat atenția cuvenită.

(CITEȘTE ȘI: BROMANIA ȘI ALEX BOGDAN „ÎMPART” ACEEAȘI PASIUNE, DAR NU E ACTORIA! TREI LA O MASĂ…)

Blestemul, clar, s-a rupt! În trecut, pe la terase sau restaurante l-au tot surprins paparazzii CANCAN.RO pe BRomania, însă mai deloc alături de vreo tinerică. Acum, însă, Matei Dima le-a închis gura tuturor. Are iubită, motiv de neliniște pentru fanele lui. După ce Micutzu și-a dat „verdictul”, cuplul s-a retras pe jos și a ajuns la o adresă din strada Jean Monnet. La rândul lui, Cosmin Nedelcu s-a făcut „dispărut” cu un UBER.

BRomania a studiat actoria în SUA

Născut pe 19 iunie 1987 în Constanța, BRomania a devenit celebru prin sketch-uri comice pe care le-a făcut pe rețelele sociale, vine-uri și show-uri de stand-up. În 2013, a fost nominalizat la categoria “Innovation of the Year” cu videoclipul melodiei “See Me Standing”, lansată de rapperul Destorm.

Matei Dima a absolvit cursurile unei facultăți de teatru din statul american Iowa. În cadrul universității private, el a urmat specializări în actorie și regie. După mai multe piese jucate și regizate, dar și stand-up comedy, a obținut o bursă la New York Film Academy cu filiala în Los Angeles, unde a luat masteratul în regie.

(NU RATA: „BROMANIA” A PLICTISIT O DOMNIȘOARĂ MISTERIOASĂ. ȘI-A PIERDUT FARMECUL CELEBRUL VLOGGER?)

Ulterior, comediantul a produs și regizat filme și seriale americane cu actori celebri, printre care: Tamala Jones din “Castle”, Neil Brown Jr. din “Walking Dead”, Robert Ri’Chard din “Jurnalele Vampirilor” și Lamorne Morris din serialul de comedie “New Girl”.