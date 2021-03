Bucureștiul, la un pas de carantină! Premierul Florin Cîţu, întrunire cu primarul general și cei de sectoare

Capitala continuă să înregistreze un număr tot mai mare de noi cazuri de infectare, iar situația devine critică. În acest context, Flori Cîțu s-a arătat nemulțumit de faptul că regulai nu sunt respectate și a convocat o întrunire cu primarul general și cei de sectoare.

Luni, premierul Florin Cîţu s-a arătat nemulțumit de situația din Capitală. Acesta a subliniat că în timp ce numărul de noi îmbolnăviri continuă să crească, mulți nu respectă regulile impuse de autorități. Acesta a făcut referire la imaginile apărute din cluburile din Capitală. (CITEȘTE ȘI: RAED ARAFAT RĂSPUNDE ÎNTREBĂRILOR PRIVIND CARANTINAREA CAPITALEI: „BUCUREŞTIUL URMEAZĂ SĂ AIBĂ O ȘEDINȚĂ”)

„Am văzut și eu, ca și dumneavoastră, imaginile cu ce s-a întâmplat weekend-ul trecut și în cluburi, și se întâmplă și în stațiunile montane, și vreau să spun că sunt foarte supărat să văd că există o minoritate dintre concetățenii noștri care încă nu vrea să respecte regulile în vigoare. Bineînțeles că implicațiile sunt pentru majoritatea populației.”, a spus premierul României.

Bucureștiul, la un pas de carantină

Premierul Florin Cîţu a mai anunțat că astăzi la ora 13:00 va avea o întâlnire cu primarul general și cu primarii de sector, unde se va discuta despre o eventuală carantină a Capitalei.

„Personal, am vrut să păstrăm economia deschisă şi am găsit soluţii. Doresc să găsim soluţii să nu ajungem la carantinare. Decizia o luăm după ce am întâlnire cu primarul general, primarii de sector. De aceea, aştept soluţii”, a mai spus Florin Cîțu.

Mai mult, premierul a mai precizat faptul că nerespectarea restricțiilor este inadmisibilă și se aunță secțiuni dure pentru cei care încalcă legea.

„Acolo unde nu se respectă legea, voi fi intransigent. Nimeni nu este mai presus de lege. Din păcate, există şi parlamentari care instigă, îndeamnă la nerespectare legii. (…) Nu am o problemă cu protestele, (…) dar să o facă respectând legea, să poarte mască. (…) I-am cerut domnului Bode o situaţie despre ce s-a întâmplat în weekend. Nimeni nu este mai presus de lege”, a mai spus premierul.

