Bucurie mare în showbiz! Celebra tenismenă e însărcinată pentru prima oară

Bucurie mare pentru o celebră tensimenă! Cu o ascensiune fulminantă în circuitul WTA, sportiva are pare acum de fericire pe plan personal. Tocmai a anunțat că este însărcinată. Bebelușul urmează să apară pe lume în martie 2026.

Daria Saville, una dintre cele mai cunoscute jucătoare de tenis din Australia, a anunțat că este însărcinată. Tânăra s-a luptat cu numeroase provocări, însă a avut o ascensiune fulminantă în circuitul WTA, unde s-a clasat pe poziția 20. În 2025, ea ocupă locul 160 mondial. În ceea ce îl privește pe soțul său, Luke Saville, el a fost numărul 1 mondial la juniori și finalist la Australian Open 2020 în proba de dublu. Sportivul s-a retras din activitate în acest an, iar acum se concentrează pe viața personală. Cei doi sunt în culmea fericirii.

Celebra tenismenă urmează să devină mamă în martie 2026

Recent, Daria Saville a anunțat că este însărcinată prin intermediul unei postări emoționante. Tenismena, în vârstă de 31 de ani, a postat un filmuleț cu burtica de graviduță, în care apare alături de soțul ei și de cățelul lor. Sportiva a precizat că bebelușul va veni pe lume în martie 2026 și va fi zodia Pești, la fel ca ea.

„Deja te iubim foarte mult. Pești, ca mami. Pentru toți cei care încă visează la acest moment, ne gândim la voi”, a scris tenismena, în dreptul imaginilor, pe Instagram.

Fanii au primit vestea cu mult entuziasm, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Postarea a adunat zeci de mii de aprecieri și sute de comentarii. Internauții i-au felicitat pe cei doi viitori părinți. De asemenea, nu au putut trece cu vederea faptul că filmulețul a fost realizat pe terenul de tenis, iar adorabilul lor cățel, pe nume Tofu, a apărut în imagini.

Cățelul a fost prezent și la nunta celor doi, iar imaginile cu el au făcut senzație în mediul online. Atunci, Luke Saville a mărturisit că Tofu o iubește mai mult pe Daria. Tenismena a precizat că „e normal, pentru că eu sunt cea care face pozele”.

Daria și Luke Saville s-au căsătorit în data de 5 decembrie 2021, la Greenfields, un loc de poveste din Albert Park, Melbourne. Totuși, povestea lor a început încă din 2009, atunci când s-au cunoscut în cadrul competiției Junior Davis și Fed Cup din Mexic, iar cererea în căsătorie a avut loc în 2018.

