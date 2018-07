Bunăciunea lui Benny de la Satu Mare a provocat crize cardiace pe plaja de la Fratelli!

Benny Țânțaș este cunoscut în Capitală ca un mare amator de fete frumoase care apar în paginile tabloidelor. Ei bine, acum, milionarul din Satu Mare a dat, din nou, lovitura! (Reduceri mari la jocuri PC ) CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a întâlnit-o pe proaspăta „cucerire” a lui Benny Tânțaș pe o plajă celebră din stațiunea Mamaia. Și… vă spunem doar atât: apariția ei a provocat crize cardiace în rândul masculilor!

Doamnelor și domnilor, ea este Elena, noua iubită a lui Benny de la Satu Mare. Așa cum ne-a obișnuit de-a lungul timpului, nici de această dată milionarul nu a dezamăgit cu alegerea făcută! Și nu o spunem noi, ci norocoșii de pe plaja de la Fratelli care au avut ocazia să o vadă pe blondină în carne și oase.

Îmbrăcată într-un costum de baie întreg, negru, care îi punea în evidență bustul generos, Elena a mers să se răcorească în mare. Bineînțeles, cu o pălărie extrem de chic pe căpșor și cu o pereche de ochelari de firmă!

Blondina a făcut un adevărat spectacol în momentul în care a intrat în apă. Elena și-a răcorit trupul, ca tras prin inel, cu mare atenție… ca nu cumva să-și ude părul de Cosânzeană. Mișcările ei însă i-au făcut pe domnii prezenți să aibă palpitații.

Beny Țânțaș, pasionat de frumos

Cine este Benny Țânțaș? În primul rând este fiul lui Vasile Țânțaș, un om de afaceri din Satu Mare cu o avere estimată la aproape 10 milioane de euro. Tânărul este cunoscut pentru marea sa pasiune: femeile frumoase! De-a lungul timpului, a fost cuplat cu un manechin, o fostă asistentă TV, dar și cu o prezentatoare. Cea din urmă îi era alături în momentul în care a fost implicat într-un incident cu un polițist pe motocicletă. Omul legii a suferit un accident grav după ce i-ar fi urmărit să îi avertizeze că merg cu viteză prea mare.

(NU RATA, AICI: VIITORUL CANDIDAT LA PREȘEDINȚIE A ÎNCEPUT DEJA CAMPANIA PE ”PLAJA MILIONARILOR”!)

„Veneam de la mare și la Cernavodă m-a oprit poliția pentru a-mi verifica actele. Mi-au cerut permisul, talonul, buletinul. Mi-au spus că m-au oprit pentru că am lovit un polițist. Eu le-am explicat că nu știu despre ce vorbesc și că nu am fost implicat în niciun accident. Erau patru polițiști care s-au uitat la mașina mea să vadă dacă este avariată. Au văzut că mașina mea e în regulă și am mers la secție pentru declarații. Mi-au dat actele înapoi și am plecat”, a spus atunci Benny pentru CANCAN.RO.

