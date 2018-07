Șefica PNL, apariție ”bine, bine” la mare!

Șefa tinerilor liberali a avut o apariție ”bine, bine” la mare, zilele trecute! Aflată la piscină, Mara Mareș a încins atmosfera. (Reduceri mari la jocuri PC) Tânăra și-a pipăit posteriorul, și-a contorsionat picioarele, iar rezultatul… imaginile verii! Cea mai tânără deputată are, fără doar și poate, cel mai zburdalnic funduleț din politică. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, ipostazele incendiare în care a apărut superba brunetă, la Mamaia.

Mara Mareș s-a despărțit, în ianuarie, de handbalistul Iulian Stamate, după o idilă care a îmbinat politica cu sportul aproape doi ani. De atunci, președinta TNL nu s-a mai afișat cu niciun bărbat în public. Și viața de “burlăciță” pare să continue și în prezent. Pentru că în weekend-ul trecut, frumoasa brunetă a mers pe litoral alături de o prietenă, pentru a se relaxa. (VEZI AICI: IUBIREA LOR CA DIN BASME N-A REZISTAT! DEPUTATA ”DEGEŢICA” A RUPT-O CU DONJUANUL DE LA ”NAŢIONALĂ”!)

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe Mara Mareș la o piscină de lux din stațiunea Mamaia. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, sexy-politiciana a atras privirile tuturor cu formele apetisante cu care a înzestrat-o natura. În primă fază, pentru a se proteja de razele puternice ale soarelui, s-a uns cu ulei pe corp, ocazie cu care nu a ezitat să-și pipăie posteriorul. După care s-a întins pe un șezlong, lângă amica sa. (Promotiile zilei la monitoare)

Mara Mares a dovedit apoi că are aptitudini de veritabilă gimnastă. Pentru că a efectuat o serie de exerciții care i-au băgat în fribrilații pe toți masculii prezenți la piscină. Așezată într-o parte, și-a contorsionat picioarele, iar cei prezenți au putut să-i admire anumite părți ale corpului în toată splendoarea. Așa cum se poate observa în imagini, șefica PNL are o siluetă de invidiat, semn clar că vizitează constant sala de fitness.

După ce a încheiat sesiunea de exerciții, Mara Mares și-a aranjat părul și a oferit bărbaților alte scene pe care cu greu le vor uita. S-a întins pe burtă, cu picioarele depărtate, iar posteriorul bine lucrat a fost sorbit din priviri de masculii care au avut norocul să se afle la momentul și locul potrivit. Ocazional, sexy-politiciana și-a verificat telefonul și s-a întreținut cu prietena sa. (CITEȘTE ȘI: AVEM DOVADA CLARĂ A IUBIRII CA-N BASME DINTRE ”GOLIAT”& ”DEGEŢICA”!)

Când a simțit nevoia, Mara Mareș a intrat în piscină, unde s-a bălăcit în apa de un albastru impecabil. La ieșire, și-a aranjat, de fiecare dată, sutienul , parcă pentru a nu stârni și mai multe fantezii în mințile bărbaților care nu-și putea lua ochii de la ea. În concluzie, președinta TNL a demonstrat, încă o dată, în vacanța petrecută pe litoral, că este, poate, cea mai sexy politiciană.

Cine este Mara Mareș

Mara Mareş are abia 26 de ani, dar visuri îndrăzneţe. Legate de politică. Deputatul PNL este, din octombrie, preşedintele TNL. Frumoasa brunetă este absolventă a Colegiului „St. Clare’s” din Oxford şi a Facultăţii de Studii Europene şi Internaţionale din cadrul King’s College, University of London. Ea este fata consilierului judeţean Ioan Mareş, lider al PNL Făgăraş. (NU RATA: AM AFLAT CEL MAI MARE SECRET AL SEXY-PNL-ISTEI DE PE LISTELE DE DEPUTAŢI)

Iată cum se descrie chiar Mara Mareş: “Am 26 de ani şi m-am născut în Făgăraş, unde am locuit până la 16 ani, iar în 2008 am avut şansa de a pleca la studii în Marea Britanie. Am studiat timp de doi ani la Colegiul St. Clare’s din Oxford, am absolvit Bacalaureatul internaţional, apoi au urmat patru ani la King’s College London, unde am studiat Studii Europene şi Internaţionale, un an pe care l-am petrecut la Madrid cu program Erasmus, unde am studiat ştiinţe politice în limba spaniolă. Masteratul l-am urmat la University College of London, Politici Publice Europene. Am revenit în România cu gândul de a face ceva pentru ţara mea.”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)