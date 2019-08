Bunicul Luizei Melencu e convins că monstrul din Caracal a aruncat-o pe fată în mâinile proxeneților: “Ne rugăm la Dumnezeu să…”

De aproape patru luni de zile familia Luizei Melencu nu își găsește liniștea și o caută neîncetat. Deși monstrul din Caracal le-a declarat anchetatorilor că pe fata de 18 ani și pe Alexandra Măceșanu le-a ucis, rudele copilelor se agață cu ultima fărâmă de speranță că ele sunt, de fapt, în viață, după ce procurorii DIICOT au lansat această ipoteză în urma descoperirilor făcute. Iar bunicul tinerei este convins că Gheorghe Dincă a aruncat-o pe aceasta în mâinile proxeneților.

Bunicul Luizei Melencu e convins că monstrul din Caracal a aruncat-o pe fată în mâinile proxeneților

Inițial, bunicul Luizei Melencu a crezut că frumoasa lui nepoată a fost răpită și ucisă pentru trafic de organe, însă, acum e convins că monstrul din Caracal a aruncat-o, de fapt, în mâinile proxeneților.

“De la început am crezut că este cu totul altceva, pe cuvânul meu de om, nu vă mint, am crezut că e cu totul altceva. Om nu pot să-l numesc. E cu totul altceva, trafic de ființe umane, alții sunt vinovați, el e scos în față. Ne dorim… (n.r.: să fie în viață Luiza), ne rugăm la Dumnezeu. Omul e capabil de orice, omul e cel mai josnic. Unii dintre noi…rușine să le fie, nu le mai umple Dumnezeu buzunarele cu bani…blestemați să fie! Ce simt eu…Luiza și Alexandra, 2 fete minunate, ce or fi avut cu ele ordinarii ăștia…”, a declarat bunicul Luizei Melencu în cadrul unei emisiuni de la Antena 3.

“Nu am reușit să vorbesc cu familia Alexandrei, noi suntem în partea cealaltă, în Craiova”, a mai spus bărbatul în cadrul interviului.

Bunicul și mama Luizei Melencu, umiliți la detectorul de minciuni

Bunicul și mama fetei de 18 ani au fost testați cu detectorul de minciuni, însă bărbatul a picat testul. După acest moment, procurorul de caz a vorbit extrem de urât la adresa bunicului Luizei Melencu, dar și cu celelalte rude, a povestit cu durere în glas mama tinerei.

“Eu m-am autoinvitat la DIICOT, o lună jumate are dosarul de când este la DIICOT. Domnul procuror s-a supărat pe noi, mai ales pe tatăl meu, mi-a zis că tatăl meu este un mincinos, că a picat testul, mi-a vorbit foarte urât. A fost foarte umilit tatăl meu, în fața domnului procuror. De câte ori ne-am dus, ne-a zis că nu există nicio pistă. Intram veseli și ieșeam cu răspunsuri negative. Când ne-a trimis un filmuleț, ne-a arătat jumătate”, a declarat mama Luizei Melencu în cadrul unei emisiuni de la Antena 3.