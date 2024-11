„Burlăciţa” a fost aleasă! Show-ul difuzat la Antena 1 cu ani în urmă revine într-o nouă formulă! DETALII DIN CULISE

Ema Karter este noua burlăciță! Doar că nu la TV, ci pe online. RXF, organizația care găzduiește gale de arte marțiale mixte, își extinde aria! CANCAN.RO are informații și declarații exclusive și vi le prezintă pe toate în cele ce urmează!

RXF organizează, pe YouTube, copia emisiunii care a făcut furori, cândva, la Antena 1. Și e vorba deja despre al doilea sezon. Căci primul l-a avut în prim plan de Bogdan Mocanu. Acum, sute de bărbați se vor întrece pentru a-i cuceri inima Emei Karter!



Ema Karter se așază la casa ei?

Miruna Milu, pe numele său real, va oferi publicului două premiere! În primul rând, e vorba despre faptul că al doilea sezon al emisiunii de la RXF are cap de afiș o femeie, dar pe lângă asta bomba bombelor se referă la ideea că blondina ar vrea să se cumințească!

S-a săturat de singurătate și vrea un bărbat alături de care să-și petreacă viața! Că o fi definitiv sau doar pentru o perioadă… asta doar timpul poate dovedi!

“Vreau să mă pun la casa mea. M-am plictisit singură și îmi doresc să-mi fac o relație. Sunt singură de 3 ani și jumătate și simt nevoia de o relație. Un om lângă care să adorm, să mă trezesc, să facem lucruri împreună .

Vreau să mă îndrăgostesc, dar cum nu răspund pe social media și îmi place interacțiunea directă cu un om… am decis să fiu noua ,,Burlăciță“.

Am emoții mari. Nu am mai fost la o întâlnire de mult și o să am întâlnire cu fiecare concurent în parte pentru a ne cunoaște, a vedea dacă avem ceva în comun și există atracție.

La job nu o să renunț, așa că cel care va fi cu mine trebuie să îmi accepte jobul.

Mărimea din pantaloni nu este importantă. Mereu am spus că mă interesează mărimea, dar asta este doar pentru filme”, a declarat blondina, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

“Dacă se gândește să mă însele… o să-l prind”

Filmările emisiunii încă nu au început, însă contractul a fost, deja, semnat! Curând, sute de bărbați se vor lupta să-i ajungă blondinei atât în așternuturi, cât și-n inimă!



“Este un test pentru mine pentru că sunt o persoana complicată. Sunt obișnuită să locuiesc singură. Ador să petrec timp cu mine, să am spațiul și intimitatea mea.

Consider că o relație se bazează pe încredere și respect. Nu am înșelat niciodată și nu o să fac asta. Dacă el se gândește să mă înșele… o să îl prind, nu are șanse :)).

Sunt curioasă cine se va înscrie la emisiune. Încă nu am început filmările. Bărbații au la dispoziție o lună pentru a se înscrie”, a încheiat femeia.

