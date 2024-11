Ema Karter a scos un nou film, pentru care a încasat o sumă frumușică. Doar două zile a durat totul, dar, spune celebra actriță, a muncit de dimineața până la miezul nopții. Și-a întâlnit partenerul ideal, iar acum culege roadele. Ema a făcut dezvăluiri din culise, dar a vorbit și despre vizita la Berlin, unde a fost plăcut surprinsă de reacția fanilor ei. CANCAN.RO are totul, în exclusivitate.

Ema Karter este mereu veselă, dar acum are motive în plus să radieze: i-a ieșit de minune ultimul film al cărui scenariu l-a conceput chiar ea, mai mult, a primit drept răsplată 10.000 de euro. Sumă frumușică, pentru două zile de filmări!

Proiectul de suflet al Emei Karter

Ema a dezvăluit, pentru CANCAN.RO, cum s-a întâmplat totul, pe repede-înainte.

”A fost și un proiect de suflet pentru mine. Mi-am dorit foarte mult să fac altceva, ceva artistic, mai ales că am filmat de Halloween, în București, în același loc unde s-a tras The Nun, filmul original. Și a fost despre vampirii pentru care România e cunoscută în toată lumea.

Am avut echipă de filmare, sunetist, makeup artist… Au fost cam 12 oameni în echipă, pe lângă actori, actrițe, figurație. Eu am scris scenariul și pot să spun că numele actorului cu care am și filmat este Jesus, mi s-a părut că este perfect în rolul ăsta. Am filmat două zile, de dimineața până noaptea”, a povestit Ema Karter.

A dat-o pe spate evenimentul de la Berlin

Actrița a fost invitată, zilele trecute, la Berlin, la un eveniment, unde s-a întâlnit, încă o dată, cu celebrul Johnny Sins. Și unde a primit și un premiu, pentru activitatea ei.

”Am stat cu el pe acolo, am și filmat cu el… Patru zile am semnat autografe și am făcut poze cu fanii. Am fost super fericită să mă aflu alături de cele mai populare modele, Asa Akira, Kazumi, Cherry Devile, Sweetie Fox, Elly Clutch, Zaawaadi, și mai ales să fiu locul 30 pe siteul respectiv. Pentru mine asta este o reușită uriașă.

Au venit extrem de mulți oameni să faca poze cu mine. M-au surprins. Au venit cu poze printate, poze din scenele mele, de pe Twitter, de pe Instagram și mă rugau să le dau autografe pe ele. Mă felicitau pentru parcursul meu. Chiar mi-a zis unul dintre ei că sunt maximul la care puteam ajunge. Mă bucur de fiecare moment. Ce mi-a plăcut foarte mult a fost că am întâlnit oameni educați. Întrebau dacă este ok să te atingă. Nu au venit să tragă de noi sau să facă faze urâte.

Inițial, când m-au chemat pe scenă să ridic premiul, nu am avut emoții, dar în momentul în care am coborât și toată echipa m-a luat în brațe și m-a felicitat, simțeam cum tremur toată. Nu îți pot descrie emoțiile pe care le-am avut când cei mai cunoscuti actori din industrie m-au luat în brațe și m-au felicitat. Sunt toți niște oameni minunați și mă bucur că i-am cunoscut și am avut ocazia să lucrez cu ei”, a dezvăluit Ema Karter.

