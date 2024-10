Ema Karter, cea mai amuzantă întâmplare de la filmări! De ce a dat actorul bir cu fugiții înainte cu câteva minute! ”Mi-a scris personal”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Ema Karter povestește cum a decurs cea mai tare întâmplare de pe platourile de filmare. Actrița era pregătită pentru toate scenele, însă partenerul său a dat bir cu fugiții pe ultima sută de metri. Citiți și voi! 😂

Ema Karter dezvăluie cea mai amuzantă întâmplare pe care a trăit-o, în Spania. Fix înainte cu câteva minute să participe la un nou film pentru adulți, actorul care îi era partener în ziua cu pricina a amânat totul. Motivul? Unul foarte bine întemeiat.

”Am rămas fără actor, pentru că a născut soția lui și a trebuit să fugă. Ne-am trezit dimineața și trebuia să filmez cu Jordi. Jordi este un actor foarte cunoscut, are 30 de ani, dar arată foarte mic. Este actor la Brazzers și locuiește în Barcelona. Am mers acolo, toate bune și frumoase, de dimineață am coborât să ne ia șoferul să ne ducă la filmare. Vine directorul, nu șoferul, și-mi spune că avem o problemă foarte gravă. Am întrebat ce problemă, dacă noi ne aflăm aici.

Mi-a zis că soția lui Jordi naște, iar el a plecat la spital. Eu nici nu știam câți ani are, nu-i dădeam mai mult de 18. Până la urmă, am schimbat actorul. Am filmat cu acela, iar la finalul scenei ne-a sunat Jordi pe video, ne-a arătat copilul. Toată lumea l-a felicitat”, râde Ema.

Ema Karter: ”Johnny Sins mi-a scris personal”

În timp ce de data aceasta a rămas fără actor din cauza soției însărcinate, Ema Karter spune că sunt și situații în care ea este cea care refuză partenerii. Dacă aceștia nu se ridică la nivelul așteptărilor, românca le spune ”pas”.

”Se întâmplă să mai refuz actori, da. Dacă filmează cu persoane care nu au o imagine bună, nu sunt cunoscuți sau filmează cu 100 de oameni pe săptămână, refuz. Pe mine nu m-a refuzat nimeni niciodată. N-am pățit să mă refuze nimeni. Eu am multe mesaje, inclusiv Johnny Sins mi-a scris personal. Eu eram răcită acasă, iar el mi-a scris pe Instagram”, spune Ema, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Cum a continuat discuția cu cel mai faimos actor de filme pentru adulți din lume, ce spune Ema Karter despre copilăria sa, investițiile de sute de mii de euro și momentul în care a fost agresată și filmată la biserică, aflați în interviul de AICI.

