Clipe de groază pentru Ema Karter: agresată și huiduită la biserică! ”Au scuipat, au dat cu pumnii în mașină!” Totul a fost filmat

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Ema Karter povestește cum a fost atacată fizic de mai multe persoane, chiar în momentul în care a ajuns la biserică pentru a se ruga. Actrița de filme pentru adulți s-a panicat teribil, iar totul a fost filmat!

Deși face parte dintr-o industrie care deseori ridică multe semne de întrebare și valuri de hate, Ema Karter pare să fie ferită deseori de critici și gura răutăcioșilor. Este invitată deseori în emisiuni, iar pe Tik Tok lumea pare s-o simpatizeze. Modelul online susține că acest lucru se datorează faptului că este mereu prietenoasă și respectuoasă cu cei din jurul său.

”Zâmbesc, încerc să fiu drăguță, să le răspund, când mă întâlnesc cu oamenii. Eu așa sunt cu toți oamenii și, dacă ma înjură, prefer să le răspund drăguț sau să îi ignor”, spune Ema Karter, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Ema Karter, agresată la biserică

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, Ema Karter povestește că există și cazuri excepționale, însă. Recent, actrița a trecut printr-un episod extrem de urât. Culmea, chiar la biserică! Deși voia să își găsească liniștea acolo, modelul online a avut parte de o experiență stresantă, când mai multe persoane au sărit să o atace, spune ea. 😨⛪

”Ultima dată mi-am primit hate când am mers la biserică, săptămâna trecută. Am fost la biserică cu niște prieteni și erau niște copii care m-au recunoscut, m-au alergat, au început să mă înjure și să mă jignească. Am urcat repede în mașină și am închis ușile, iar ei au început să scuipe și să dea cu pumnii în mașină, să filmeze tot. Mi s-a părut înfricoșător!

După oamenii se miră că umblu cu bodyguarzi pe stradă. Păi de ce umblu, dacă sunt atacată?! Mă duceam și eu la biserică. Da, sunt actriță, dar asta nu înseamnă că nu pot merge la biserică sau să-mi cumpăr un covrig, să mănânc o shaorma”, povestește Ema, în interviul pe care îl găsiți AICI.

Deși poate părea ciudat că o actriță de filme pentru adulți își acoperă capul și merge să se roage în biserică, Ema susține că este o persoană credincioasă care își vede mereu doar de viața sa, așa că vizitele în lăcașul sfânt nu ar trebui să ne ma mire așa de tare.

”Chiar sunt credincioasă. Poate părea amuzant, dar chiar sunt și îmi văd mereu de treaba mea!”, adaugă Ema.

În plus, cea mai cunoscută actriță de filme pentru adulți din România vorbește și despre cel mai amuzant moment de pe platourile de filmare, bolile cu transmitere sexuală și copilăria cu părinți divorțați. Toate detaliile le găsiți în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV. 👀

