”Burlacul” dă tot din casă! Ce se întâmplă în culisele show-ului matrimonial?! ”M-am pupat cu toate!” ”Au fost și fete care au plâns…”

Bogdan Mocanu este marele burlac din show-ul organizat de RXF, iar zeci de fete s-au înscris ca să lupte pentru inima lui, însă doar una va fi norocoasă care va pleca alături de el în Dubai. CANCAN.RO a stat de vorbă cu influencerul, care ne-a spus cum decurg filmările, dar și ce fete i-au căzut deja cu tronc.

Așa cum dezvăluia în interviul CAN CAN EXCLUSIV de AICI, Bogdan Mocanu va fi marele burlac din show-ul matrimonial ”The Kings”. Pentru fostul concurent ”Puterea Dragostei” s-au înscris sute de fete pregătite să facă orice pentru a-l cuceri. Doar una însă va fi marea câștigătoare alături de care Bogdan va pleca în Dubai. Se pare că show-ul promite multe, iar fetele ar fi fix ce trebuie pentru asemenea format, susține influencer-ul.

”Suntem în proces de filmare, mai avem de filmat ultima parte. Va fi ori momentul care îmi va propulsa cariera, ori momentul care îmi va distruge cariera. Azi am primit teaser-ul și doar din teaser îți poți da seama cât de rău e.

M-am pupat cu toate! Așa se impunea situația. Fetele au fost foarte mișto, a fost greu să aleg. Am avut date-uri cu fiecare, am încercat să le cunosc cât s-a putut. Cu cea cu care voi pleca în Dubai o să stau mai mult la taclale și o să văd ce și cum. Per total, vă promit că e un deliciu să te uiți la așa ceva. (…)

Au fost și fete care au plâns, nu pot să dau spoilere. Din câte am apucat să văd, da, ar fi niște fete tiparul meu, dar comportamental ar mai trebui lucrat un pic.

Tata mi-a spus că fetele de la București sunt fetele de la București, eu sunt băiat simplu, crescut la țară. Eu sunt mai pe vechi! Îmi plac distracțiile și la București, și la Dubai și oriunde, dar în casa mea trebuie să fie altceva. O să văd, o să mă orientez”, spune Bogdan Mocanu, pentru CANCAN.RO.

Bogdan Mocanu, gest exemplar la RXF

Lăsând la o parte show-ul matrimonial și schimbând registrul, la gala RXF, Bogdan Mocanu a făcut un gest exemplar pentru un tânăr de pe Tik Tok. Deja cunoscut pentru faptele bune pe care le face, influencer-ul a ținut morțis să aducă zâmbetul pe buze unui bărbat pe care l-a cunoscut în mediul online și care l-a impresionat în mod special.

”Am venit cu mai mulți oameni apropiați și cu Cornel, nu știu dacă îl știți de pe Tik Tok. Este un băiat cu handicap, am jucat un meci pe Tik Tok cu el și mi-a spus cât de mult și-ar dori să vadă un meci RXF și i-am promis că o să fac tot posibilul pentru el.

Cu o zi înainte, l-am sunat, i-am spus că am rezolvat și am fost la el să îl iau de acasă. Dacă vezi bucuria din ochii șui încă din mașină… Era foarte bucuros și cred că în asta stă fericirea noastră, în a face bine oamenilor”, explică Bogdan.

