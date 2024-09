Cine este noul ”Burlac”? CANCAN.RO a aflat toate detaliile show-ului matrimonial! ”S-au înscris la casting și 27 de bărbați pentru mine”

Se anunță un nou show matrimonial de tipul ”Burlacul” în care sute de fete se vor lupta pentru inima aceluiași bărbat. CANCAN.RO a aflat toate culisele show-ului, dar și cine va face parte din juriul emisiunii, așa că citiți cu atenție! Să fie vorba despre Alex Bodi? Bogdan Vlădău? Dorian Popa? Cin’ să fie? Cin’ să fie?

Un nou show matrimonial de tipul ”Burlacul” se anunță la orizont! Sute de domnișoare vor intra în cursa pentru inima celui mai râvnit burlac din online. Cine este oare marele ales? Vorba aceea, țara e plină de burlaci celebri, de la Alex Bodi la Dorian Popa! CANCAN.RO a aflat răspunsul!

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, pe care îl puteți chiar AICI, Bogdan Mocanu dezvăluie că el va fi pionul principal din noul show matrimonial, asemănător cu ”Burlacul”. Prietenul lui Jador a acceptat provocarea cea mare și va trebui să își selecteze aleasa din sute de femei care râvnesc la inima lui. Ba mai mult, are și un juriu pe măsură care îl va ajuta să ia decizia cea bună.

”O să mă duc la un show matrimonial. RXF-ul face un show, cum era Burlacul. Se va organiza un casting, unde se înscriu femei din toată țară. Juriul va alege care fată va merge cu mine într-o vacanță în Dubai. Din juriu vor face parte trei prieteni: Nikolas Sax, Yamato Zaharia și Costică de pe Tik Tok, dar și tatăl meu. Yamato e posibil să fie înlocuit de Jador, la un moment dat”, spune Bogdan Mocanu.

Dacă la Nikolas și Yamato ne așteptam, căci Bogdan este prieten cu ei de mulți ani, participarea lui Costică și a tatălui influencer-ului în cadrul show-ului ne-a uimit.

”Tatăl meu are o mare teamă de camere, nu suportă să vorbească, pentru el e un chin. Când am filmat promo-ul, nu vrei să știi câte emoții a avut! Sunt foarte curios când se va descurca tatăl meu.

Costică de pe Tik Tok e un băiat… mai special, de care am avut grijă cu orice ocazie. M-am gândit să-i fac și lui un bine, pentru imagine și pentru că 2, 3 lei nu i-ar strica și lui acolo. El are un umor aparte. Poate pe viitor se va întreține singur”, adaugă Bogdan Mocanu.

Pe Bogdan îl vor chiar și bărbații: ”S-au încris 27!”

Nu vă gândiți că premiul constă doar în inima lui Bogdan! Știm c-ar fi de ajuns doar atât, însă organizatorii au mai pus ceva la cale. Marea câștigătoare va avea parte și de o vacanță de 5 stele alături de acesta.

”Din toate femeile înscrise, doar 20 vor ajunge în platou, cu ultimele 10 vor avea niște date-uri, iar cu ultima aleasă voi merge în Dubai”, explică tânărul.

Surpriza surprizelor vine abia acum! Deși casting-ul a fost destinat exclusiv femeilor, au existat și domni care s-au încris!

”Mi-au scris tot felul de fete. Unele sunt chiar foarte frumoase. Sunt și simple, și plasticate. S-au înscris și mulți bărbați. Eu știu că sunt bărbat bine, dar premiul e o vacanță în Dubai. Vreți să mergem să bem o bere acolo? S-au înscris vreo 27 de bărbați!”, încheie Bogdan în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

Ce spune influencer-ul despre aparițiile excentrice din club, despre relația cu familia sa și despre momentul în care și-a prins fosta iubită celebră cu alt bărbat la masă, aflați în interviul de AICI.

