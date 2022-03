Bursucu, momente de panică. Ce s-a întâmplat cu prezentatorul de la Kanal D

Bursucu este unul dintre cei mai carismatici prezentatori TV din România. Recent, vedeta de la Kanal D a trecut printr-o schimbare în plan profesional. După mulţi ani în care a prezentat alături de Teo Trandafir, acum s-a alăturat echipei de la matinalul postului. Cu toate acestea, nu a uitat cât de importantă a fost cunoscuta moderatoare pentru el. Iată prin ce momente grele au trecut împreună în trecut.

Bursucu şi Teo Trandafir s-au cunoscut în urmă cu mai bine de 20 de ani. La vremea respectivă, Adrian Cristea era dansator și în timpul verii susținea un program artistic la un hotel din Olimp.

CITEŞTE ŞI: NICI N-A ÎNCEPUT BINE ȘI DEJA S-A RESEMNAT ÎN FAȚA MATINALILOR DE LA ANTENA 1. BURSUCU: “NU POȚI SĂ TE BAȚI CU UN COLOS!”

La una dintre reprezentanții, Bursucu a trecut prin momente de panică. A suferit un accident grav şi a ajuns de urgenţă pe mâinile medicilor. Mai mult, doctorii i-au spus la acel moment că poate rămâne paralizat.

În tot acest timp, Teo Trandafir a fost alături de el şi l-a ajutat cu tot ce a putut, iar acest lucru nu fost uitat de prezentatorul de la Kanal D.

“În trupa de balet, mi-a căzut un coleg în cap dorind să sară peste mine. Am ajuns la spitalul de Urgență. Am avut guler cervical o lună jumătate, era să rămân paralizat de la gât în jos, a trecut. Iar ea era singurul om care mă suna în fiecare zi, să mă întrebe dacă am nevoie de ceva, dacă vreau dulce să-mi trimită orice”, a mărturisit prezentatorul pentru Click.

Ce gest a făcut Teo Trandafir după accidentul lui Bursucu

În continuare, Bursucu a dezvăluit ce s-a întâmplat la o lună după accident. Se pare că, acesta a mers la studiourile Buftea acolo unde urma să își cunoască colegii de la emisiunea Dansez pentru tine, iar Teo Trandafir i-a ieșit din nou în cale.

Cei doi au stat de vorbă, iar de atunci au rămas prieteni buni.

“Când m-a văzut la marginea platoului, m-a chemat înăuntru și mi-a zis ‘ce faci mă, mai ești dansator, mai poți?’, ea știind ce pot, într-o săptămână urmând să scap de guler. Eram dansator în trupa lui Edi Stancu. Și mi-a zis să intru în horă să vadă dacă mai pot să dansez, și cu guler am dansat …”, a mai povestit Bursucu.

Sursă foto: Arhivă Cancan