„Bursucul” euforic după ce a eliminat Maccabi: „Vrem să mergem și mai departe, chiar în grupele Ligii Campionilor!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al CFR Cluj, nu și-a putut ascunde euforia după ce elevii săi s-au calificat în turul al III-lea al Champions League.

După 1-0 în „Gruia” cu Maccbi Tel Aviv, CFR Cluj a terminat nedecis, scor 2-2 duelul di Israel și s-a calificat în turul III al Champions League cu scorul general de 3-2.

„Vrem să mergem și mai departe, chiar în grupele Ligii Campionilor, și cred că este posibil. Am trecut de două tururi și am făcut-o jucând bine. Și aici am jucat bine în prima repriză și am reușit să marcăm de două ori. Maccabi a preluat controlul în partea a doua. Cred că 2-2 e un rezultat corect. Noi nu avem o echipă tânără, iar asta s-a văzut în repriza a doua. Jucătorii lui Maccabi au avut mai multă prospețime, dar noi am știut cum să ținem de rezultat”, a declarat Dan Petrescu, antrenorul principal al campioanei României după meci.

În runda următoare, CFR Cluj se va duela cu Celtic Glasgow, în turul al III-lea preliminar al Champions League. După ce au trecut în tur pe teren propriu de cei de la Kalju, scor 5-0, scoțienii s-au impus și în Estonia cu scorul de 2-0.

Manșa tur a dublei dintre campioana României și Celtic va avea loc marți, 6 august de la ora 20:00 în „Gruia”, returul fiind programat în Scoția o săptămână mai târziu, pe 13 august.

Bookmakerii anticipează un duel echilibrat în „Gruia” între echipa lui Dan Petrescu și cea pregătită de Neil Lennon. Dacă CFR Cluj va elimina Celtic, în play-off-ul pentru grupele Ligii, echipa lui Dan Petrescu va fi cap de serie, preluând coeficientul scoţienilor.