„Bursucul” nemulțumit cu remiza din Bănie: „Meritam mai mult!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, s-a arătat nemulțumit cu remiza pe care elevii săi au înregistrat-o în duelul din rudna a IV-a din Bănie cu Universitatea Craiova, scor 0-0.

„Bursucul” a declarat că în opinia sa fotbaliștii pe care îi pregătește ar fi trebuit să plece cu toate cele trie puncte din acest meci.

„Înainte de meci ştiam că presiunea e maximă pe Craiova ca să câştige şi noi aveam două rezultate. Le-am spus jucătorilor că dacă jucăm la 0-0, pierdem sigur. A fost o primă repriză echilibrată. Repriza a doua am controlat-o de la un capăt la altul, nu ţin minte o fază a Craiovei, în afară de lovitura liberă a lui Cilcâldău, iar noi am avut trei ocazii. Înainte de meci eram mulţumit cu 0-0, dar după cum s-a jucat, meritam mai mult. Au jucat cu un nou sistem, cu doi atacanţi, şi sincer nu mă aşteptam. Dar per total cred că meritam să câştigăm acest meci. Va fi o săptămână importantă, pentru că va fi o finală. Va fi un meci în care micile detalii vor face diferenţa, iar cine va greşi prima, va pierde meciul”, a declarat Dan Petrescu la finalul duelului de pe „Ion Oblmenco”.

După acest rezultat, CFR Cluj a acumulat 37 de puncte și este prima în Liga 1 în timp ce Universitatea este pe locul 3 cu 30 de puncte.

Astăzi vor avea loc ultimele două meciuri ale etapei din play-off-ul Ligii 1 Betano, iar de rezultatul din Bănie poate profita astăzi FCSB, care cu o victorie în duelul de pe „Național Arena” vine la 3 puncte de lider înaintea duelului de duminică din „Gruia” cu trupa lui Dan Petrescu.

De asemenea remiza înregistrată de olteni a relansat și lupta la locul 3, la care sunt implicate Astra și Viitorul, formații care se vor duela la Giurgiu de la ora 18:30.