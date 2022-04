„Bursucul”, se teme de olteni: „Pericolul vine de peste tot!”

Dan Petrescu, antrenorul principal al formației CFR Cluj, a avut un discurs „temător” la conferința de presă premergătoare duelului cu Universitatea de duminică din Bănie.

„Burusucul” i-a ridicat în slăvi pe „juveți”, afirmând că la Craiova „pericolul vine de peste tot”.

„Când joci cu Craiova pericolul vine de peste tot. Să ne gândim numai la portar (n.r. – Mirko Pigliacelli), ce pase dă. Nu cred că există portar în România sau în Europa care să dea pasele lui Pigliacelli. Are o viziune fantastică, iar de ceilalţi din faţă nu mai vorbesc. Gustavo pe unde ne prinde ne dă gol….mai ales pe mine, ca antrenor… şi prin China, mi-a dat gol când eram acolo. Deci au jucători de atac foarte, foarte buni. Va fi un meci la bătaie, iar noi e clar că trebuie să jucăm mult mai bine decât în partida cu FC Argeş. Trebuie să ridicăm nivelul. E clar că meciul cu Craiova e foarte important, întâlnim o echipă foarte bună care a câştigat în deplasare cu FCSB. Craiova doreşte să câştige campionatul, am văzut şi declaraţiile lui Reghecampf care a zis că nu se mulţumeşte nici măcar cu locul 2. Eu am spus de la început că Universitatea se va bate pentru titlu, dar la mine la club n-a crezut nimeni. Chiar dacă sunt la 12 puncte distanţă, ei încă speră şi e normal acest lucru. Au un public fantastic, un lot excelent, pot câştiga şi Cupa şi campionatul, pentru că au de toate, au şi un antrenor foarte bun. Deci va fi un meci extraordinar de greu pentru noi, dar şi pentru ei. După ce au bătut pe FCSB, clar stadionul va fi plin. Iar publicul pentru ei e al 12-lea jucător. Dar indiferent de rezultat nu se decide nimic, nici acum, nici după meciul cu FCSB. Mai sunt 21 de puncte în joc”, a declarat Dan Petrescu.

Înaintea duelului de duminică din Bănie, Universitatea se află pe locul 3 cu 33 de puncte, CFR-ul fiind pe primul loc la 12 lungimi în față.

Universitatea – CFR CLuj va avea loc duminică de la ora 20:30 în Bănie.