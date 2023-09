Cabral, dezvăluiri dureroase din copilărie! A fost ținta ironiilor și jignirilor din cauza aspectului său fizic: „Am suportat multe”

Cabral nu mai are nevoie de nicio prezentare, se află de ani de zile în lumina reflectoarelor și este iubit de public. Dacă viața acestuia este acum roz, atât din punct de vedere profesional, cât și profesional, nu la fel stăteau lucrurile în urmă cu ani de zile, pe vremea când era doar un copil. Acesta a fost crescut în România, iar faptul că era diferit de ceilalți l-a făcut să sufere mult.

Copilăria lui Cabral nu a fost una cât se poate de fericită. Acesta a fost părăsit de tatăl său imediat după naștere, iar în prima parte a vieții s-a confruntat cu răutățile celor din jur. Faptul că era diferit atrăgea atenția, iar ceilalți copii îl chinuiau din această cauza.

„Îmi spuneau Maimuță. Am suportat multe”

Invitat în cadrul unui podcast, Cabral a vorbit despre copilăria sa și despre momentele neplăcute pe care le-a trăit. Pentru că a moștenit culoarea pielii tatălui său, vedeta Pro TV a avut mult de suferit. Încă de la grădiniță a trebuit să se confrunte cu răutatea celor din jur.

Copiii îi puneau tot felul de porecle și nu ezitau să se amuze pe seama lui. Însă, deși atunci era afectat, acum Cabral i-a iertat pe toți cei care i-au făcut rău. Acesta a reușit să treacă peste momentele grele, să meargă înainte și să nu țină cont de prejudecățile celorlalți.

„În perioada respectivă nu exista niciun fel de educație în direcția asta (n.r. rasism). Așa că nu mă pot supăra. Nu am reținut nici ranchiună, nici supărare. Dar, da, am suportat multe răutăți. La un moment dat, cineva de la școală i-a spus mamei să mute maimuța de acolo. Așa îmi spuneau: Congo, Maimuță.

Am prieteni mulatri care au fost afectați și nu au știut cum să se apere. Eu am depășit momentele acelea. Dacă lași lucrurile să te afecteze și după aceea e eșecul tău”, a mărturisit Cabral în cadrul podcast-ului realizat de Ovidiu Ioanițoaia.

„A plecat după pâine și la coadă a rămas”

Așa cum spuneam, tatăl lui Cabral este de origine congoleză. În anii 70 a venit în România la studii, iar mama vedetei s-a îndrăgostit imediat de el. A rămas însărcinată, iar la doar două săptămâni după ce a născut a fost părăsită de bărbat, care s-a întors în țara natală.

Plecarea acestuia l-a făcut să sufere pe Cabral, însă figura paternă nu i-a lipsit. Mama acestuia și-a refăcut viața, iar partenerul ei a fost un adevărat tată pentru vedeta Pro TV.

„Tata (Alexandre Ibacka Dzabana) a venit la studii în România, prin 70, și mama, din Buzău, fată de preot, s-a îndrăgostit de el. Este un bărbat de origine congoleză, care a absolvit Facultatea de Medicină la București. După ce m-am născut, el a plecat după pâine și la coadă a rămas. A așteptat două săptămâni, apoi a plecat. O dată mi-a făcut băiță.

Am avut tată între timp, mama s-a recăsătorit cu Mircea. N-am fost o familie săracă, dar am muncit cu toții foarte mult pentru tot. Tata, Mircea, era antrenor de arte marțiale, specializat pe kickbox și thaibox. Vicecampion european de full contact. De când a intrat tata în familie am devenit cu toții kickboxeri. Dar mama e și economist. Sora mea a fost și arbitru internațional la mondiale. Eu am început să practic acest sport atunci când aveam 6 ani, în 1983. Atunci nu aveam voie să facem arte marțiale și toate sălile de antrenamente erau mascate. Ne antrenăm acasă, în Berceni”, a mai spus Cabral.