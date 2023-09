Cum a ajuns Cabral la Antena 1. Vedeta mai multor emisiuni produse de Pro Tv a povestit despre începuturile sale în televiziune

Cabral este unul dintre cei mai cunoscuți și admirați prezentatori de televiziune din România. La cei 45 de ani ai săi, se poate lăuda cu faptul că are mai bine de jumătate de secol de când poate fi văzut pe micile ecrane. Chiar dacă are un succes răsunător și un contract cu cei de la PRO TV, începuturile sale nu au fost deloc ușoare.

Starul are o carieră de succes, o căsnicie fericită cu Andreea Ibacka, de mai bine de 15 ani, cu care are și doi copii, pe Namiko (5 ani) și Tiago (2 ani). Mai are o fată și din prima căsnicie, pe nume Inoke (20 de ani). Din exterior, ar putea părea că are viața perfectă, dar a fost nevoie de foarte multă muncă pentru a putea ajunge în acest punct.

Cabral Iabcka, despre începuturile sale în televiziune

Înainte de cariera în televiziune, soțul Andreei Ibacka a povestit că a lucrat ca agent de asigurări, apoi ca inspector. Spune că prima experienţă în televiziune se datorează pasiunii pentru auto.

„Aveam 18 ani şi îmi plăceau foarte mult maşinile. Pentru că eram sărac, m-am gândit cum să fac să ajung să conduc maşini mai faine. Aveam o Dacie.

Am luat un casting pentru emisiunea Roata de rezervă, de la Antena 1. Realizatorul ei, Dan Câmpean, era foarte exigent în ceea ce priveşte termenii de specialitate, aşa că am renunţat după opt luni”, a povestit prezentatorul TV pentru podcastul Prietenii lui Ovidiu.

Cum a ajuns să se perfecționeze, chiar dacă nu se uită la TV

Cabral Ibacka poate spune cu tărie că a învățat mult din greșeli. Este tipicar, îi place să ajungă la perfecțiune și a investit enorm pentru a putea fi unul dintre cei mai buni prezentatori TV. S-a inspirat de la italieni, a citit mult, a luat și cursuri de dicție, orice pentru a putea să ajungă la cea mai bună versiune a sa.

„Nu mă uit la mine la TV, pentru că sunt foarte critic. Am luat ore de dicţie, am continuat să citesc cărţi, să fur de la oameni de profesie, am furat de la fiecare câte ceva. Am furat mult şi de la italieni, urmăream cu tata la televizor, pe balcon.

Televiziunea este foarte simplă, când timp faci lucrurile pentru cei de acasă. Şi când eşti tu. E foarte obositor să fii altul decât în mod normal. Şi pentru kickbox, după ce învăţam o figură nouă, tata ne punea să repetăm la oglindă şi asta m-a jutat în televiziune”, a spus el pentru aceeași sursă.

În prezent, este prezentator atât la „Ce spun românii”, cât și la „Săriți de pe fix”.

