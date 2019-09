Cabral Ibacka a făcut anunțul: “S-a întâmplat fără certuri, scandaluri ori cuvinte urâte”

Cabral Ibacka a făcut un anunț, la care nu se aștepta nimeni. Prezentatorul a vrut să dea vestea fix în emisiunea pe care o prezintă “Ce spun românii”, de pe Pro TV și a făcut un anunț emoționant.

Emisiunea lui Cabral a ajuns miercuri, 25 septembrie 2019, la ediția cu numărul 1.000 și a vorbit despre anii pe care i-a petrecut alături de această echipă. „Am ajuns la 1.000. Complet neașteptat pentru mine, recunosc. Am ajuns la 1.000 la bătaie cu emisiuni care inițial păreau a fi mult mai pe placul publicului. Am ajuns la atât de multe emisiuni fără să difuzăm certuri, scandaluri ori cuvinte urâte.

S-a lipit de noi un public frumos, cu mulți copii, cu oameni cărora le place să râdă și să se relaxeze în familie ori printre prieteni. Dacă mă întrebi cum am ajuns la 1.000, o să-ți zic simplu că sunt extraordinar de… glumesc. Emisiunea iese așa pentru că suntem o echipă foarte mișto, pusă pe treabă și căreia îi place ce face. Și pentru că am avut noroc să ne vină în studio familii frumoase, oameni calzi și relaxați… Și le mulțumim în fiecare zi celor care ne urmăresc. Și… da, îi invităm în continuare să-și ia familiile și să vină la emisiune”, a spus Cabral.

„De la lansare, în emisiunea Ce spun românii au participat 1.150 de echipe, iar din cele 63 de familii care au ajuns până-n finală, 37 au câștigat marele premiu de 20.000 de lei. Cabral a adresat 11.762 de întrebări dintr-un total de 25.000 de întrebări testate în sondajele echipei de producție, iar răspunsurile au generat premii în valoare totală de aproape 1 milion de euro. Cele 1.000 de ediții au fost filmate în 275 de zile și au cumulat aproximativ 2.750 de ore de material video”, au anunțat reprezentanții Pro TV.

Emisiunea-concurs, Ce spun românii, este versiunea românească a formatului american Family Feud (și el cu mare vechime peste Ocean). Show-ul, cu Cabral prezentator, a debutat în anul 2015 și a fost inițial o programată, vara de la ora 18.00, cât La Măruță era în vacanță. Ulterior, după revenirea emisiunii lui Măruță, Ce spun românii a fost mutată de la 16.00, iar după ce s-a încheiat, a fost înlocuită de Lecții de viață.