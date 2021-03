Cabral Ibacka pleacă de la Pro TV? Negocieri cu șefii de la Prima TV, după ce prezentatorul a fost ofertat

Cabral Ibacka este în discuții și negocieri cu șefii de la Prima TV, după ce acesta a primit o ofertă care pare a fi greu de refuzat.

Postul TV i-a adus deja pe Andreea Berecleanu, Cristi Brancu, Bebe Cotimanis și Mircea Dinescu, iar acum și-au îndreptat atenția spre alți oameni din trustul Pro TV. Printre aceștia, se numără și Cabral Ibacka.

Cabral a mai colaborat cu postul Prima TV între anii 1999 – 2000, când a prezentat mai multe emisiuni, printre care ”Impact”, ”Banc Show”, ”Vara fără limite”. Iar, acum, prezentatorul emisiunii ”Ce spun românii” a fost contactat cu o ofertă greu de refuzat, potrivit surselor Fanatik.ro.

”Cei de la Prima TV vor să-l ia pe Cabral de la PRO TV și sunt în negocieri deja. Totul se desfășoară discret, dar apropiații vedetei TV știu deja despre oferta primită”, potrivit sursei citate.

Ce meserii a avut Cabral înainte de a fi celebru

Toată lumea îl cunoaște, dar puțini sunt cei care știu ce meserii a avut Cabral înainte de a cunoaște faima. Ei bine, pentru a-și câștiga existența, prezentatorul TV a fost nevoit să lucreze în multe domenii. A descărcat TIR-uri, a lucrat la vulcanizare și chiar și pe șantier, după cum chiar el a povestit.

„Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, declara Cabral chiar pe blogul personal, în urmă cu ceva timp.