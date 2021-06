Cabral, protagonistul unei situații jenante! Cum a reușit să îl uluiască pe recepționerul unui hotel. „A urmat neliniștea și jena și a alunecat în scârbă, profundă

Cabral a fost protagonistul unei situații destul de penibile, dar și foarte amuzante. Cu doar o poză a reușit să îl șocheze pe recepționerul unui hotel. Cum s-a întâmplat totul?

În timp ce era cazat la un hotel, Cabral a avut parte de o noapte „zbuciumată”. Acesta s-a trezit de dimineață și a observat că atât el, cât și lenjeria de pat erau pline de pete maro suspecte. Acesta a făcut câteva poze, a coborât în recepție și a rugat să vină cineva să rezolve problema.

Recepționerul a fost șocat când a văzut imaginile, însă când a aflat proveniența petelor s-a liniștit.

„Așa m-am trezit în dimineața aia. Așa arăta patul. Așa și tricoul. Și, de ce să vă mint… puțin și chiloții. Desigur. Efectiv nu-mi venea să cred. Am făcut pozele astea. Am coborât la recepție, m-am dus fix la recepționer și i-am arătat pozele.

Am citit pe fața lui de toate… a debutat cu șoc. Apoi au urmat neliniștea și jena. Si a alunecat în scârbă. Profundă. A ridicat privirea către mine.

– Poate puteți trimite pe cineva să curețe camera, vă rog.

– Da, o să… sigur. Da. Clar.

– Mulțumesc. Și am dat să plec. Dar efectiv omul nu putea s-o lase așa. Am simțit cum se luptă cu el… dar nu a putut să tacă. Și înțeleg de ce.

– Dar, nu vă supărați… cum?! Adică ce s-a întâmplat? Adică…

Am râs. Și i-am arătat ultima poză”, a scris Cabral pe Facebook.

Ce a provocat dezastrul din pat?

La fel ca recepționerul, internauții au fost șocați și s-au gândit la ce era mai rău. Însă după ce s-a amuzat puțin, Cabral a făcut lumină în acest caz. Petele maro proveneau de la o ciocolată. Se pare că cei de la hotel în loc să pună ciocolata pe pernă, au ascuns-o sub pernă, iar Cabral nu a observat-o.

„Să le fie de râs ciocolățelele alea. Ar trebui să le pună PE pernă, nu sub ea…”, a mai spus Cabral.



