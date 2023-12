Cadoul banal pe care Livia i l-a făcut lui Spike. Fosta lui Cătălin Bordea a cutreierat magazinele, îninte de sărbători

De Crăciun, îndrăgostiții obișnuiesc să își ofere cadouri. Iar Livia Eftimie, fosta lui Cătălin Bordea, s-a conformat și a cutreierat magazinele, înainte de sărbători. Însă, inspirația nu prea a lovit-o, așa că a ales pentru noul iubit, Spike, un cadou banal.

Livia Eftimie l-a părăsit pe Cătălin Bordea pentru Paul Mărăcine, alias Spike. Relația lor a devenit una serioasă și, în ciuda răutăților primite, au arătat că se iubesc foarte mult. Cei doi au fost surprinși împreună de foarte multe ori, mai ales la cumpărături. Însă, de această dată bruneta și-a lăsat iubitul acasă și a cutreierat singură magazinele. Cel mai probabil, vrea să îl surprindă pe actualul ei partener de viață cu un cadou de Crăciun.

Livia Eftimie a plecat în căutarea unui cadou de Crăciun pentru iubitul ei, Spike. Fosta lui Cătălin Bordea a cutreierat mall-ul, iar prima oprire a fost la un magazin de electronice. Părea hotărâtă să scoată mulți bani din buzunar. Ba chiar a cerut și ajutorul unui angajat. Totuși, după ce s-a uitat la mai multe laptop-uri, a decis să cumpere… un joc de cărți.

Dar stați! Nu acesta este minunatul cadou pentru Paul Mărăcine. Nu vă gândiți că Livia îi va pune sub brad un joc de cărți. Trebuie să fie și Moș Crăciun puțin mai generos. Așa că bruneta și-a văzut de drum în continuare, iar următoarea oprire a fost la un magazin de haine.

Abia acum, fosta lui Cătălin Bordea a pus ochii pe un cadou pentru iubitul ei. Aceasta a cumpărat un trening bărbătesc, potrivit Spynews. Fiind un dar pentru persoana iubită, nu i-l poate da așa, pur și simplu. Livia Eftimie a mers într-un alt magazin pentru a cumpăra și o pungă de cadou.

Așadar, bruneta pare destul de implicată în noua relație. S-a îndrăgostit de Spike și vrea să îl surprindă, mai ales acum în prag de sărbători. Chiar dacă este un cadou banal, cel mai probabil, artistul se va bucura pentru că este din partea Liviei.

Livia pare fericită alături de Spike, însă această relație i-a provocat multă suferință lui Cătălin Bordea. Comediantul nu a știut că bruneta este cu altcineva. Iar șocul a fost și mai mare, fiind vorba de unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Inițial, actorul a aflat de idilă după ce CANCAN.RO a publicat primele imagini cu cei doi îndrăgostiți.

„Șocul a fost mare când am aflat. Eu nu am știut nimic de ei decât cu două ore înainte să apară în presă. Eram la Praga și mă sună cineva că aveau niște poze. Eu nu am crezut atunci! Șocul a fost imens, simți fizic cum te golești, e ca o anestezie, fața îmi rămăsese mobilă.

M-am pus pe bancă și mă uitam în gol ca prostul. Eu tot încercam să găsesc ceva că nu e adevărat. Din punctul meu de vedere nu soția mea nu a făcut asta, refuz să cred că soția mea cu care vroiam să-mi petrec tot restul vieții a făcut asta.”, a spus Cătălin Bordea, în cadrul emisiunii Xtra Night Show.