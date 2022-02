„Câinii” colecționează umilințele în Liga 1: „Suntem la reanimare, nu am murit!”

Dinamo București a suferit o nouă umilință în Liga 1. Echipa pregătită de Flavius Stoican, a cedat la scor de tenis 6-1, disputa din „Groapă” cu Universitatea Craiova, partida disputându-se în epilogul rundei 25 a Ligii 1.

Golurile „juveților” au fost marcate de Alexandru Cîmpanu (min.9), Andrei Ivan (min.45 – penalty), Jovan Markovic (min.46), Nicuşor Bancu (min.57), Gustavo Di Mauro Vagenin (min.65) şi Atanas Trică-Balaci (min. 88), reușita „alb-roșilor” aparținânud-i lui Cosmin Matei (min. 64-penalty).

„Suntem la reanimare, nu am murit! Sunt fără cuvinte! Am făcut un meci prost, am început meciul de la 1-0, la primul șut am luat gol. Am făcut un joc foarte slab, un joc cu foarte multe greșeli. Asta este relalitatea! Am încercat să schimb sistemul, să nu mai facem cadouri. Nu vreau să dau vina pe un jucător anume. Toți suntem vinovați. Nu aș vrea să fie doar portarul vinovat, toți suntem vinovați. Suntem o echipă și când pierdem, pierdem cu toții. Ce mă dezamăgește e că nu avem încredere. La antrenament și înainte de meci îi văd pe toți dornici, dar la meci au plumb în picioare. Există o temere. Sunt convins că nu le este indiferent, de asta există și teama de a juca. Psihic nu sunt ok. Ce aș putea spune? E greu! Am venit aici să ajut, cât o să se poată. Încerc să le ridic moralul. Nu le-ar face bine să vin și eu cu critici. Încerc să nu cedez, dar când vezi un asemenea joc. Am jucat prost și am luat și 6 goluri. E dureros. Voi fi lângă echipă atât timp cât o să fie nevoie de mine”, a declarat Flavius Stoican, antrenorul principal al formației Dinamo București.

Pentru Dinamo aceasta a fost a șasea înfrângere consecutivă în campionat, „câinii” fiind pe locul 15 cu 12 puncte. De partea cealaltă, „juveții” au acumulat 39 de puncte, fiind pe locul 5 în Liga 1. Runda viitoare Dinamo va evolua la Arad cu UTA iar Universitatea în Bănie cu Craiova lui Mititelu.